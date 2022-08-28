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Столкновение Алонсо и Хэмилтона в Спа: фото и видео

Обладатели в общей сложности девяти чемпионских титулов не смогли разъехаться на первом круге в Спа. Вот как это было

Столкновение Алонсо и Хэмилтона в Спа: фото и видео
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Авария: Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Фернандо Алонсо, Alpine A522
Авария: Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Фернандо Алонсо, Alpine A522
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Столкновение: Фернандо Алонсо, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
Столкновение: Фернандо Алонсо, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
3/15
Столкновение: Фернандо Алонсо, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
Столкновение: Фернандо Алонсо, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
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Фотограф: LAT Images

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Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, и столкновение: Фернандо Алонсо, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
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Фотограф: LAT Images

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, и столкновение: Фернандо Алонсо, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, и столкновение: Фернандо Алонсо, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
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Фотограф: LAT Images

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, и столкновение: Фернандо Алонсо, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, и столкновение: Фернандо Алонсо, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
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Фотограф: LAT Images

Столкновение: Фернандо Алонсо, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
Столкновение: Фернандо Алонсо, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
9/15

Фотограф: LAT Images

Столкновение: Фернандо Алонсо, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
Столкновение: Фернандо Алонсо, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
10/15

Фотограф: LAT Images

Столкновение: Фернандо Алонсо, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
Столкновение: Фернандо Алонсо, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
11/15

Фотограф: LAT Images

Столкновение: Фернандо Алонсо, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
Столкновение: Фернандо Алонсо, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
12/15

Фотограф: LAT Images

Столкновение: Фернандо Алонсо, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
Столкновение: Фернандо Алонсо, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
13/15

Фотограф: LAT Images

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, после столкновения с Фернандо Алонсо, Alpine A522
Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, после столкновения с Фернандо Алонсо, Alpine A522
14/15

Фотограф: LAT Images

Столкновение Фернандо Алонсо, Alpine A522, и Льюиса Хэмилтона, Mercedes W13
Столкновение Фернандо Алонсо, Alpine A522, и Льюиса Хэмилтона, Mercedes W13
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