«Стой на колене – может что поймешь». Боттаса обвинили в позерстве

Пилот Mercedes Валттери Боттас встречается с профессиональной велосипедисткой Тиффани Кромвелл. Три дня назад она выступила в гонке Тур Фландии, заняв 36-е место. А Боттас в твиттере возмутился тем, что девушкам в спорте платят меньше, чем мужчинам.

«Вопрос не в деньгах, а в равенстве, – написал финн. – Разве мужчины и женщины не одинаково тяжело работают ради победы?»

Боттасу ответил член парламента Финляндии Яни Макела.

«Продолжай вставать на колено, может что-нибудь поймешь», – написал он. Позднее Макела пояснил газете Iltalehti : «Базовое положение рыночной экономики в том, что мероприятия, которые привлекают больше зрителей и спонсоров, приносят больше денег. И для меня странно, что человек, зарабатывающий миллионы в подобной индустрии, этого не понимает. По-моему, он занимался моральным позерством».

Макела также осудил участие Боттаса в церемониях коленопреклонения, которые Формула 1 проводит в знак борьбы с расизмом:

«По-моему, не надо мешать спорт и политику и заниматься этим американским вопросом, который не имеет отношения ни к Финляндии, ни к Формуле 1. Это просто безвкусный жест. Рад, что Кими Райкконен в этом не участвует.

Но Mercedes так глубоко погружена в движение Black Lives Matters, что возможно Боттаса просто заставляют».