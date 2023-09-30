Предыдущая / В Aston Martin придумали, как командам Ф1 сократить расходы с 2026 года
Формула 1 Новость

Стоит ли Норрису переходить в Red Bull? Ральф Шумахер озвучил два условия

Бывший гонщик Формулы 1 поделился своей точкой зрения на один из самых острых вопросов трансферного рынка

Автор:
Подиум: Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, Ландо Норрис, McLaren, второе место

Ландо Норрис сохраняет верность McLaren и продолжает выступать за команду, хотя с 2019 года, когда он дебютировал в ее составе, у гонщика ни разу не было по-настоящему быстрой машины. 

Ландо стартовал с поула в Сочи-2021 и десять раз поднимался на подиум, но в чемпионате его лучшим результатом остается шестое место. Нынешний контракт британца действует до конца 2025 года, однако в паддоке поговаривают, что после этого он почти точно уйдет к конкурентам, если за оставшееся время McLaren не выйдет в число лидеров Ф1.

Ходили слухи об интересе к Ландо со стороны Audi, однако в последнее время его все чаще отправляют в Red Bull, где Норрис стал бы напарником Макса Ферстаппена. 

Читайте также:

Рассуждая о такой возможности в интервью Formel1.de, экс-пилот чемпионата мира Ральф Шумахер выделил два важных фактора, которые повлияют на планы Норриса. 

«В какой-то момент Ландо обязательно захочет принять новый вызов, – сказал немец. – Правильно ли будет делать это в 2026-м? Это уже другой вопрос. 

Многое будет зависеть от тех денег, которые ему предложат, – и еще, пожалуй, от того, верит ли он, что сможет обогнать лучшего гонщика в мире, каким сейчас является Макс Ферстаппен».

Ральф добавил, что еще одним фактором станут хорошие личные отношения между двумя пилотами. «Я с трудом понимаю, как это вообще возможно, – признался 48-летний Шумахер. – В мои годы мы совершенно иначе относились друг к другу. Сейчас все как-то по-другому.

Когда смотришь по воскресеньям на общение Ландо Норриса с Карлосом Сайнсом, такое ощущение, что они партнеры по команде. А то, что происходило после финиша [в Сингапуре], вообще кажется мне невероятным: Сайнс пошел в свою прежнюю команду [McLaren] и начал общаться с ними. Было очень непривычно видеть, что они так близки».

Читайте также:
Ландо Норрис, McLaren, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Ландо Норрис, McLaren, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Фото: Эрик Юниус

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер недавно отмечал, что у его команды действительно есть интерес к Норрису.

«Ландо – отличный пилот, – объяснил Хорнер. – Он талантлив, у него прекрасные человеческие качества. За таким пилотом вы обязательно должны приглядывать. 

На самом деле, мы следим так за многими. В нынешнем поколении немало сильных гонщиков. 

Макс сейчас демонстрирует такой уровень уверенности, целеустремленности и таланта, что равных ему просто нет. Сложно представить, что кому-то удастся побить его равным оружием. Но одаренных пилотов действительно много, а мы, разумеется, хотим иметь сильнейший дуэт в пелотоне. 

В идеале было бы здорово найти быстрого гонщика среди наших собственных воспитанников. Но если мы сочтем, что такого нет, то обязательно будем изучать доступные на рынке варианты».

Читайте также:
Поделились
Комментарии

В Aston Martin придумали, как командам Ф1 сократить расходы с 2026 года
Больше от
Эзель Тан
Постоянные аварии Сарджента вызвали в Williams нехватку запчастей

Постоянные аварии Сарджента вызвали в Williams нехватку запчастей

Формула 1
Гран При Японии

Постоянные аварии Сарджента вызвали в Williams нехватку запчастей Постоянные аварии Сарджента вызвали в Williams нехватку запчастей

Экклстоун: Я бы оставил в календаре 18 Гран При, но самых престижных

Экклстоун: Я бы оставил в календаре 18 Гран При, но самых престижных

Формула 1

Экклстоун: Я бы оставил в календаре 18 Гран При, но самых престижных Экклстоун: Я бы оставил в календаре 18 Гран При, но самых престижных

«Зря они убрали Бинотто». Бергер не увидел прогресса у Ferrari

«Зря они убрали Бинотто». Бергер не увидел прогресса у Ferrari

Формула 1

«Зря они убрали Бинотто». Бергер не увидел прогресса у Ferrari «Зря они убрали Бинотто». Бергер не увидел прогресса у Ferrari

Больше от
Ральф Шумахер
«Его дни в Red Bull сочтены». Ральф Шумахер предсказал увольнение Переса

«Его дни в Red Bull сочтены». Ральф Шумахер предсказал увольнение Переса

Формула 1

«Его дни в Red Bull сочтены». Ральф Шумахер предсказал увольнение Переса «Его дни в Red Bull сочтены». Ральф Шумахер предсказал увольнение Переса

«Решение уже принято». Ральф Шумахер рассказал о будущем да Вриса

«Решение уже принято». Ральф Шумахер рассказал о будущем да Вриса

Формула 1

«Решение уже принято». Ральф Шумахер рассказал о будущем да Вриса «Решение уже принято». Ральф Шумахер рассказал о будущем да Вриса

Леклер займет в Aston Martin место Стролла. Новый прогноз от Ральфа Шумахера

Леклер займет в Aston Martin место Стролла. Новый прогноз от Ральфа Шумахера

Формула 1

Леклер займет в Aston Martin место Стролла. Новый прогноз от Ральфа Шумахера Леклер займет в Aston Martin место Стролла. Новый прогноз от Ральфа Шумахера

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Мнение: почему техническое превосходство Red Bull сохранится в сезоне-2024

Мнение: почему техническое превосходство Red Bull сохранится в сезоне-2024

Формула 1
Гран При Японии

Мнение: почему техническое превосходство Red Bull сохранится в сезоне-2024 Мнение: почему техническое превосходство Red Bull сохранится в сезоне-2024

«Это самая ужасная вещь для гонщика». Хилл объяснил сложность положения Переса

«Это самая ужасная вещь для гонщика». Хилл объяснил сложность положения Переса

Формула 1

«Это самая ужасная вещь для гонщика». Хилл объяснил сложность положения Переса «Это самая ужасная вещь для гонщика». Хилл объяснил сложность положения Переса

Хэмилтон придумал, как Mercedes сможет за полгода догнать Red Bull

Хэмилтон придумал, как Mercedes сможет за полгода догнать Red Bull

Формула 1

Хэмилтон придумал, как Mercedes сможет за полгода догнать Red Bull Хэмилтон придумал, как Mercedes сможет за полгода догнать Red Bull

Самое важное:

Мнение: почему техническое превосходство Red Bull сохранится в сезоне-2024

Мнение: почему техническое превосходство Red Bull сохранится в сезоне-2024

F1 Формула 1
Гран При Японии

Мнение: почему техническое превосходство Red Bull сохранится в сезоне-2024 Мнение: почему техническое превосходство Red Bull сохранится в сезоне-2024

Стартовая решетка Гран При Японии MotoGP

Стартовая решетка Гран При Японии MotoGP

MGP MotoGP
Гран При Японии

Стартовая решетка Гран При Японии MotoGP Стартовая решетка Гран При Японии MotoGP

Мартин выиграл спринт MotoGP на «Сузуке» и подобрался к Баньяе по очкам

Мартин выиграл спринт MotoGP на «Сузуке» и подобрался к Баньяе по очкам

MGP MotoGP
Гран При Японии

Мартин выиграл спринт MotoGP на «Сузуке» и подобрался к Баньяе по очкам Мартин выиграл спринт MotoGP на «Сузуке» и подобрался к Баньяе по очкам

Тянак захвалил лидерство на Ралли Чили после богатой на события пятницы

Тянак захвалил лидерство на Ралли Чили после богатой на события пятницы

WRC WRC
Ралли Чили

Тянак захвалил лидерство на Ралли Чили после богатой на события пятницы Тянак захвалил лидерство на Ралли Чили после богатой на события пятницы

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.