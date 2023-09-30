Стоит ли Норрису переходить в Red Bull? Ральф Шумахер озвучил два условия
Бывший гонщик Формулы 1 поделился своей точкой зрения на один из самых острых вопросов трансферного рынка
Ландо Норрис сохраняет верность McLaren и продолжает выступать за команду, хотя с 2019 года, когда он дебютировал в ее составе, у гонщика ни разу не было по-настоящему быстрой машины.
Ландо стартовал с поула в Сочи-2021 и десять раз поднимался на подиум, но в чемпионате его лучшим результатом остается шестое место. Нынешний контракт британца действует до конца 2025 года, однако в паддоке поговаривают, что после этого он почти точно уйдет к конкурентам, если за оставшееся время McLaren не выйдет в число лидеров Ф1.
Ходили слухи об интересе к Ландо со стороны Audi, однако в последнее время его все чаще отправляют в Red Bull, где Норрис стал бы напарником Макса Ферстаппена.
Рассуждая о такой возможности в интервью Formel1.de, экс-пилот чемпионата мира Ральф Шумахер выделил два важных фактора, которые повлияют на планы Норриса.
«В какой-то момент Ландо обязательно захочет принять новый вызов, – сказал немец. – Правильно ли будет делать это в 2026-м? Это уже другой вопрос.
Многое будет зависеть от тех денег, которые ему предложат, – и еще, пожалуй, от того, верит ли он, что сможет обогнать лучшего гонщика в мире, каким сейчас является Макс Ферстаппен».
Ральф добавил, что еще одним фактором станут хорошие личные отношения между двумя пилотами. «Я с трудом понимаю, как это вообще возможно, – признался 48-летний Шумахер. – В мои годы мы совершенно иначе относились друг к другу. Сейчас все как-то по-другому.
Когда смотришь по воскресеньям на общение Ландо Норриса с Карлосом Сайнсом, такое ощущение, что они партнеры по команде. А то, что происходило после финиша [в Сингапуре], вообще кажется мне невероятным: Сайнс пошел в свою прежнюю команду [McLaren] и начал общаться с ними. Было очень непривычно видеть, что они так близки».
Ландо Норрис, McLaren, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Фото: Эрик Юниус
Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер недавно отмечал, что у его команды действительно есть интерес к Норрису.
«Ландо – отличный пилот, – объяснил Хорнер. – Он талантлив, у него прекрасные человеческие качества. За таким пилотом вы обязательно должны приглядывать.
На самом деле, мы следим так за многими. В нынешнем поколении немало сильных гонщиков.
Макс сейчас демонстрирует такой уровень уверенности, целеустремленности и таланта, что равных ему просто нет. Сложно представить, что кому-то удастся побить его равным оружием. Но одаренных пилотов действительно много, а мы, разумеется, хотим иметь сильнейший дуэт в пелотоне.
В идеале было бы здорово найти быстрого гонщика среди наших собственных воспитанников. Но если мы сочтем, что такого нет, то обязательно будем изучать доступные на рынке варианты».
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