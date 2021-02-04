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Формула 1 / Новость

Как в Формуле 1 появилась команда Haas? Штайнер рассказал

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Как в Формуле 1 появилась команда Haas? Штайнер рассказал
Автор:
, Ответственный редактор

Как оказалось, одним из вдохновителей американского проекта был нынешний босс Формулы 1 Стефано Доменикали

Последней командой Ф1, которая пришла в чемпионат и смогла закрепиться в нем, дожив до сегодняшнего дня, стала Stewart – она дебютировала в 1997-м, а сейчас выступает под именем Red Bull Racing. Все, кто с того времени пробовал покорить Большие Призы, неизменно терпели неудачу.

В 2010-м тогдашние боссы Ф1 попытались наполнить пелотон, но ни одна из новых команд не оказалось жизнеспособной. Печальной оказалась и история проекта Toyota, не говоря уж о частной Super Aguri. Были и те, кому приходилось признавать поражение еще до первого Гран При.

На этом фоне проект Haas F1 демонстрирует удивительную жизнеспособность. Ставка американцев на тесное техническое сотрудничество с Ferrari оправдала себя, и хотя сейчас команда откатилась в конец пелотона, еще совсем недавно она была крепким середняком. Сезон-2021 станет для Haas уже шестым в истории.

Вспоминая о том, как родился этот проект, его бессменный руководитель Гюнтер Штайнер раскрыл неизвестные прежде детали. Эта история относится к событиям 2009 года. Выходец из итальянского Южного Тироля к тому времени уже успел поработать на руководящих ролях в Jaguar и Red Bull. 

Гюнтер Штайнер, технический директор Jaguar, 2002 год

Гюнтер Штайнер, технический директор Jaguar, 2002 год

Фото: Sutton Images

В 2009-м Штайнера привлекли к созданию команды US F1 – она прошла отбор FIA вместе с Manor, HRT/Campos и Lotus/Caterham, получив право дебютировать в чемпионате в сезоне-2010.

«Это была очень странная история, – признался Гюнтер в интервью Motorsport.com. – Тогда Формула 1 потеряла нескольких автопроизводителей: BMW, Toyota и Honda. И среди тех, кто захотел попасть в чемпионат, была US F1. Они базировались в 15 километрах от моего дома.

Меня представили их боссу, Кену Андерсону. Они были заинтересованы в некоторых услугах моей компании. Помню, Берни Экклстоун регулярно названивал мне, расспрашивая, что происходит – потому что общая картина была непонятной».

Попытка американцев построить собственную машину к старту чемпионата терпела неудачу, и в какой-то момент потребовались решительные действия. 

«Однажды раздался звонок от Чада Харли, главного инвестора, – продолжил Штайнер. – Он начал задавать мне вопросы о том, что нужно для попадания в Ф1, так как мне уже был знаком этот мир. 

Единственным выходом мне виделся вариант с покупкой тех же шасси, которые компания Dallara уже строила для Campos. Хотя одного этого, разумеется, было мало. Спустя пару дней он позвонил вновь и попросил меня наладить контакт с господином Далларой для обсуждения этого плана»

Гюнтер, чья роль в проекте становилась все более значимой, решил попросить совета у тех, кто имел больше специфического опыта. И попросил о встрече Стефано Доменикали – нынешнего босса Ф1, который десять лет назад руководит Ferrari.

«Я выкроил свободный вечер и отправился к Доменикали, – вспоминает глава Haas F1. – Мне было важно узнать от него об особенностях мира Ф1, чтобы самому лучше понимать ситуацию. 

Стефано посоветовал мне не связываться с Харли. Он понимал, что у проекта нет необходимого финансирования».

Из тех команд, что пришли в Ф1 в 2010-м, дольше всех продержались Marussia и Caterham

Из тех команд, что пришли в Ф1 в 2010-м, дольше всех продержались Marussia и Caterham

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

История US F1 оказалась короткой и поучительной – команда развалилась еще до дебютного Гран При, даже не сумев построить свою первую машину. Однако тот проект повлиял на Штайнера, который решил попытаться вновь пройти той же дорогой, но на этот раз сделать все как надо.

«Идея создать команду Ф1 накрепко засела в моей голове, – рассказал Гюнтер. – Я долго обдумывал ее. В то время говорили, что сильные команды смогут выставлять третью машину, доверяя ее обслуживание частным коллективам. 

Я вновь связался с Доменикали и сказал, что был бы рад заняться проектом такой третьей машины [для Ferrari]. 

Он ответил: «Для начала найди того, кто готов будет серьезно вложиться в гонки. А там посмотрим»

Так я начал поиски, используя свои связи с разными людьми из мира автоспорта. И в итоге дошел до человека, который знал Джина Хааса – у того была большая программа в чемпионате NASCAR.

Мы встретились с Джином, и я затронул свою тему, поначалу в самых общих чертах. Эти переговоры длились целый год и в итоге Джин согласился [запустить программу в Ф1]. Он попросил меня заняться этим. 

Начинать всегда сложно, но когда ты нашел кого-то, кто готов финансировать проект, то дальше нужно просто использовать свои знания и следить, чтобы все работало как надо, успешно продвигаясь вперед». 

Haas дебютировала в Ф1 в 2016 году – в первой же гонке Ромен Грожан приехал шестым. Команда закончила дебютный сезон на восьмой позиции в Кубке конструкторов, опередив трех соперников. Ее лучшим результатом пока остается пятая позиция в чемпионате-2018 и австрийский Гран При того же года, когда Грожан и Кевин Магнуссен финишировали четвертым и пятым.

Беседовал Франко Нуньес

Ромен Грожан, Haas VF-20, Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39

Ромен Грожан, Haas VF-20, Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Гюнтер Штайнер
Команды Haas F1 Team
Автор Александр Кабановский

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