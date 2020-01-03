Стелла стал гоночным директором McLaren
Как стало известно Motorsport.com, команда из Уокинга изменила структуру управления. Долгое время работавший главным инженером Андреа Стелла получил повышение, заняв один из ключевых постов.
С мая 2019 года к работе в должности руководителя McLaren приступил перешедший из Porsche Андреас Зайдль – который сразу обозначил планы по реструктуризации, нацеленной на четкое распределение ролей и зон ответственности.
Команда закончила сезон на четвертой строчке Кубка конструкторов, став сильнейшей в средней группе пелотона, а Карлос Сайнс по итогам Гран При Бразилии занял третье место.
Одновременно с работой на трассах по ходу 2019 года проводился анализ кадровой структуры. В итоге Андреа Стелла, который долгое время отвечал за работу с машинами, получил пост гоночного директора. Он уже пробовал себя в таком качестве, но тогда пребывал в этой должности лишь временно, на период поиска постоянного сотрудника.
Стелла будет заниматься всей инженерной и операционной деятельностью McLaren по ходу уик-эндов Гран При, сохранив при этом и свои прежние обязанности. Он будет координировать свою работу с техническим директором Джеймсом Ки.
При этом в подчинении у гоночного директора будет тим-менеджер Пол Джеймс, главой производственного отдела останется Пирс Тинн.
Новое назначение позволит упростить процесс принятия решений как на гоночных трассах, так и на базе. Зайдль разбил всю деятельность McLeren на три главных направления, руководитель каждого из которых будет отчитываться перед ним.
Еще до того, как было принято окончательное решение о назначении Стеллы, глава McLaren говорил Motorsport.com о важности структурных изменений: «С самого начала своей работы я поставил целью выстраивание классической гоночной схемы с тремя большими подразделениями.
Это инженерно-техническая группа во главе с Джеймсом Ки, производственная группа Пирса Тинна, который был нашим сотрудником и получил повышение, и гоночная группа, которую возглавляют главный инженер Андреа Стелла и тим-менеджер Пол Джеймс.
Важно было с самого начала определиться с этим. Я люблю, когда установлена четкая ответственность и понятные связи. С такой организацией гораздо проще видеть работу всей команды.
Сейчас мы в процессе анализа деятельности каждого из трех департаментов – важно понять, как выстроить их на будущее для получения максимальной отдачи».
Читайте также:
Предыдущая новость
Шлем Квята, моторы Ferrari и победа Феттеля: главные скандалы автоспорта в 2019-м
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Джонатан Нобл
Стелла стал гоночным директором McLaren
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты