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Формула 1 / Новость

Стелла стал гоночным директором McLaren

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Стелла стал гоночным директором McLaren
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
3 янв. 2020 г., 07:55

Как стало известно Motorsport.com, команда из Уокинга изменила структуру управления. Долгое время работавший главным инженером Андреа Стелла получил повышение, заняв один из ключевых постов.

С мая 2019 года к работе в должности руководителя McLaren приступил перешедший из Porsche Андреас Зайдль – который сразу обозначил планы по реструктуризации, нацеленной на четкое распределение ролей и зон ответственности. 

Команда закончила сезон на четвертой строчке Кубка конструкторов, став сильнейшей в средней группе пелотона, а Карлос Сайнс по итогам Гран При Бразилии занял третье место. 

Одновременно с работой на трассах по ходу 2019 года проводился анализ кадровой структуры. В итоге Андреа Стелла, который долгое время отвечал за работу с машинами, получил пост гоночного директора. Он уже пробовал себя в таком качестве, но тогда пребывал в этой должности лишь временно, на период поиска постоянного сотрудника.

Стелла будет заниматься всей инженерной и операционной деятельностью McLaren по ходу уик-эндов Гран При, сохранив при этом и свои прежние обязанности. Он будет координировать свою работу с техническим директором Джеймсом Ки. 

При этом в подчинении у гоночного директора будет тим-менеджер Пол Джеймс, главой производственного отдела останется Пирс Тинн.

Новое назначение позволит упростить процесс принятия решений как на гоночных трассах, так и на базе. Зайдль разбил всю деятельность McLeren на три главных направления, руководитель каждого из которых будет отчитываться перед ним. 

Еще до того, как было принято окончательное решение о назначении Стеллы, глава McLaren говорил Motorsport.com о важности структурных изменений: «С самого начала своей работы я поставил целью выстраивание классической гоночной схемы с тремя большими подразделениями. 

Это инженерно-техническая группа во главе с Джеймсом Ки, производственная группа Пирса Тинна, который был нашим сотрудником и получил повышение, и гоночная группа, которую возглавляют главный инженер Андреа Стелла и тим-менеджер Пол Джеймс. 

Важно было с самого начала определиться с этим. Я люблю, когда установлена четкая ответственность и понятные связи. С такой организацией гораздо проще видеть работу всей команды. 

Сейчас мы в процессе анализа деятельности каждого из трех департаментов – важно понять, как выстроить их на будущее для получения максимальной отдачи».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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