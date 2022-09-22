Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Фото дня: Леклер проехал на винтажной Ferrari Следующая / В Audi выбрали день для объявления о покупке Sauber
Формула 1 Новость

Штайнер оценил шансы претендентов на меcто в Haas

По словам главы команды, окончательное решение о расставании с Миком Шумахером пока не принято

Автор:
, Редактор (Турция)
Штайнер оценил шансы претендентов на меcто в Haas
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

У Кевина Магнуссена есть контракт с Haas на будущий сезон Формулы 1, а вот фигура его напарника вызывает многочисленные пересуды в паддоке. Сейчас за команду выступает Мик Шумахер, но охлаждение его отношений с Ferrari привело к тому, что немцу прочат большие сложности с продлением сотрудничества не будущий год. 

Однако руководитель американского коллектива Гюнтер Штайнер рассказал, что в действительности все далеко не столь очевидно, и сейчас шансы Шумахера уйти и остаться примерно равны между собой. 

«Вопросов много, но вероятность продлить контракт Мика – 50 на 50, – рассказал тиролец в интервью RTL. – Мы не хотим ставить никаких крайних сроков, так как это дополнительное давление, которое нам ни к чему. Устанавливая их, ты лишь вредишь сам себе. 

Так что никакого прессинга нет, и это преимущество, которое мы не хотим терять».

В последнее время с Haas стали связывать имя Нико Хюлькенберга, который ушел из чемпионата в конце 2020-го и с тех пор появлялся лишь в отдельных Гран При.

«Гонщик уровня Нико принесет с собой опыт, – согласился Штайнер. – Нам интересно, как бы он смог улучшить команду и приблизить ее к лидерам. 

Когда вы берете молодого гонщика, это неизбежно связано с риском: никогда не угадаешь, как он себя покажет. 

К тому же, думаю, болельщикам понравится пара Хюлькенберг-Магнуссен в нашем составе в 2023-м».

Последней фразой руководитель команды, по всей видимости, отсылает к истории из недавнего прошлого: после конфликта на «Хунгароринге» в 2017-м гонщики более двух лет вообще не разговаривали, устраивая друг другу оскорбительные каверзы.

Также Штайнер высказался о возможности увидеть в Haas уволенного недавно из McLaren Даниэля Риккардо.  

«Даниэль сам должен решать, что делать в той ситуации, в которой он оказался, – пояснил Гюнтер. – Мало смысла уговаривать его, это лишь рассердит. Он должен сам принять решение. 

Он сам свяжется с нами, если у него будет такое желание. Но, возможно, он сочтет верным взять паузу или что-то в этом роде».

Похоже, в Haas готовы рассматривать вариант с Риккардо, если тот не попросит слишком большой зарплаты. Сейчас австралиец получает от McLaren по $15 млн и входит в пятерку самых высокооплачиваемых пилотов Ф1. 

Место в Haas остается одной из четырех вакансий в пелотоне Ф1 на 2023 год. Считается, что кандидатом в команду также является Антонио Джовинацци, который пользуется поддержкой Ferrari – именно по протекции Маранелло два последних года за американцев выступал Шумахер. 

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
Фото дня: Леклер проехал на винтажной Ferrari
Предыдущая новость

Фото дня: Леклер проехал на винтажной Ferrari
Следующая новость

В Audi выбрали день для объявления о покупке Sauber

В Audi выбрали день для объявления о покупке Sauber
Больше от
Эзель Тан
Феттель рассказал, когда впервые задумался о завершении карьеры
Формула 1

Феттель рассказал, когда впервые задумался о завершении карьеры

«Он просто любил пилотировать». Экс-механик объяснил отличие Кими от Льюиса
Формула 1

«Он просто любил пилотировать». Экс-механик объяснил отличие Кими от Льюиса

Сайнс рассказал, что позволит Ferrari бороться за титулы в 2023 году
Формула 1

Сайнс рассказал, что позволит Ferrari бороться за титулы в 2023 году

Нико Хюлькенберг Больше от
Нико Хюлькенберг
Штайнер назвал Хюлькенберга кандидатом на место в Haas
Формула 1

Штайнер назвал Хюлькенберга кандидатом на место в Haas

Анализ: кто займет место Феттеля в Aston Martin?
Формула 1

Анализ: кто займет место Феттеля в Aston Martin?

Хюлькенберг приготовился к сложнейшей гонке в жизни Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Хюлькенберг приготовился к сложнейшей гонке в жизни

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Штайнер о месте в Haas: У Мика есть шанс, у Риккардо – нет
Формула 1

Штайнер о месте в Haas: У Мика есть шанс, у Риккардо – нет

Экс-инженер Шумахера и Кими начнет работу с Магнуссеном
Формула 1

Экс-инженер Шумахера и Кими начнет работу с Магнуссеном

Гран При Италии: дуэли в квалификациях Гран При Италии
Формула 1

Гран При Италии: дуэли в квалификациях

Самое важное:

Перес раскритиковал календарь Ф1 2023 года
Формула 1 Формула 1

Перес раскритиковал календарь Ф1 2023 года

По мнению мексиканца, 24 этапа за год – это слишком большая нагрузка на участников чемпионата

Феттель рассказал, когда впервые задумался о завершении карьеры
Формула 1 Формула 1

Феттель рассказал, когда впервые задумался о завершении карьеры

В конце этого сезона немец уйдет из Формулы 1. Однако первые мысли о таком шаге появились у него уже давно

Хилл объяснил Alpine, как оценивать пилотов на тестах
Формула 1 Формула 1

Хилл объяснил Alpine, как оценивать пилотов на тестах

Команда провела частную сессию в Венгрии с участием потенциальных кандидатов на 2023 год – по мнению Дэймона Хилла, смотреть ей следовало вовсе не на время круга

Экс-пилот Ф1 объяснил, почему Алонсо и Aston подойдут друг другу
Формула 1 Формула 1

Экс-пилот Ф1 объяснил, почему Алонсо и Aston подойдут друг другу

По мнению Марка Зурера, испанский ветеран исповедует тот же подход к делу, что и его будущий босс

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.