Штайнер оценил шансы претендентов на меcто в Haas

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У Кевина Магнуссена есть контракт с Haas на будущий сезон Формулы 1, а вот фигура его напарника вызывает многочисленные пересуды в паддоке. Сейчас за команду выступает Мик Шумахер, но охлаждение его отношений с Ferrari привело к тому, что немцу прочат большие сложности с продлением сотрудничества не будущий год.

Однако руководитель американского коллектива Гюнтер Штайнер рассказал, что в действительности все далеко не столь очевидно, и сейчас шансы Шумахера уйти и остаться примерно равны между собой.

«Вопросов много, но вероятность продлить контракт Мика – 50 на 50, – рассказал тиролец в интервью RTL. – Мы не хотим ставить никаких крайних сроков, так как это дополнительное давление, которое нам ни к чему. Устанавливая их, ты лишь вредишь сам себе.

Так что никакого прессинга нет, и это преимущество, которое мы не хотим терять».

В последнее время с Haas стали связывать имя Нико Хюлькенберга, который ушел из чемпионата в конце 2020-го и с тех пор появлялся лишь в отдельных Гран При.

«Гонщик уровня Нико принесет с собой опыт, – согласился Штайнер. – Нам интересно, как бы он смог улучшить команду и приблизить ее к лидерам.

Когда вы берете молодого гонщика, это неизбежно связано с риском: никогда не угадаешь, как он себя покажет.

К тому же, думаю, болельщикам понравится пара Хюлькенберг-Магнуссен в нашем составе в 2023-м».

Последней фразой руководитель команды, по всей видимости, отсылает к истории из недавнего прошлого: после конфликта на «Хунгароринге» в 2017-м гонщики более двух лет вообще не разговаривали, устраивая друг другу оскорбительные каверзы.

Также Штайнер высказался о возможности увидеть в Haas уволенного недавно из McLaren Даниэля Риккардо.

«Даниэль сам должен решать, что делать в той ситуации, в которой он оказался, – пояснил Гюнтер. – Мало смысла уговаривать его, это лишь рассердит. Он должен сам принять решение.

Он сам свяжется с нами, если у него будет такое желание. Но, возможно, он сочтет верным взять паузу или что-то в этом роде».

Похоже, в Haas готовы рассматривать вариант с Риккардо, если тот не попросит слишком большой зарплаты. Сейчас австралиец получает от McLaren по $15 млн и входит в пятерку самых высокооплачиваемых пилотов Ф1.

Место в Haas остается одной из четырех вакансий в пелотоне Ф1 на 2023 год. Считается, что кандидатом в команду также является Антонио Джовинацци, который пользуется поддержкой Ferrari – именно по протекции Маранелло два последних года за американцев выступал Шумахер.

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