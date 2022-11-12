Штайнер о победе в квалификации: Это не везение, а заслуженный результат
По мнению руководителя Haas, первый в истории команды поул, который Кевин Магнуссен завоевал в Сан-Паулу, нельзя считать лишь следствием удачи
Магнуссен сотворил сенсацию на сыром асфальте «Интерлагоса», когда пробился в финал квалификации, а затем провел первую быструю попытку лучше всех соперников. Как оказалось, первая попытка так и осталась единственной. Джордж Расселл усадил машину в гравий, для ее эвакуации заезды приостановили, а усилившийся дождь гарантировал Кевину и Haas первый в истории поул.
Для американской команды, которая дебютировала в Ф1 в 2016 году, прежде лучшим квалификационным результатом было четвертое место того же Магнуссена весной этого года в Имоле (также добытое в сырой квалификации). Сам датчанин еще пару раз стартовал четвертым в своем первом сезоне-2014 с McLaren, но выше также не поднимался.
В пятницу он первым выехал на трассу и проехал на пару десятых быстрее действующего чемпиона Макса Ферстаппена из Red Bull.
Глава Haas Гюнтер Штайнер назвал этот момент самым важным в своей спортивной карьере. Тиролец признался, что «даже боялся мечтать» о подобном.
«Мы старались изо всех сил, вся команда упорно трудилась на протяжении семи лет, а затем обстоятельства позволили нам добиться своего, – сказал тиролец в эфире Sky Sports. – Но я не считаю, что это везение. Это заслуженный результат: мы поставили в нужный момент нужные шины, а Кевин проехал отличный круг именно тогда, когда это было важно.
Надо было выехать на трассу раньше всех – и он выехал первым. Вы скажете, что у нас было преимущество [самых первых гаражей к выезду с пит-лейна]. Было, но и недостатков хватало. Он [Магнуссен] ехал первым, ему не по кому было соизмерять свой темп. Он просто выдал круг, и этого хватило.
Как говорят, когда собираешься есть суп, готовь ложку. И у нас сегодня ложка была наготове».
Кевин Магнуссен, Haas F1 Team, Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Штайнер добавил, что опыт Магнуссена оказался неоценимым козырем в сложных условиях.
«Мы просто сделали все возможное, – объяснил глава Haas. – Думаю, что те, кто ехал за нами в 20 и даже в десяти секундах, уже не смогли сделать того, что мы. Респект Кевину. Он получил возможность и воспользовался ей.
Он заслужил этот успех, вся команда заслужила. Мы всегда вкалываем и не опускаем руки, продолжая сражаться. И вот он, наш первый поул».
В субботу участники Ф1 проведут спринт на 24 круга, по итогам которого будут определены позиции на старте главной гонки.
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Штайнер о победе в квалификации: Это не везение, а заслуженный результат
По мнению руководителя Haas, первый в истории команды поул, который Кевин Магнуссен завоевал в Сан-Паулу, нельзя считать лишь следствием удачи