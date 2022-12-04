«Бинотто пообещал, что будет бомба». Штайнер проговорился о новом моторе Ferrari
Глава Haas поделился весьма интересной информацией о расстановке сил в будущем сезоне Формулы 1
Моторы Ф1 запретили дорабатывать после старта сезона-2022 – заморозка будет действовать на протяжении четырех чемпионатов, вплоть до смены регламента в 2026-м. При этом в правилах есть оговорка, что разрешено вносить в конструкцию изменения, призванные повысить надежность при сохранении прочих характеристик.
Некоторые производители в такой ситуации решили, что есть смысл подготовить к началу заморозки новую версию силовой установки, сделав ставку на мощность – а нужного ресурса добиться чуть позже.
По этой причине нельзя говорить, что расстановка сил среди моторов в сезоне-2023 будет в точности такой же, как годом ранее.
Более того, есть основания утверждать, что нас ждут перемены. Говорить об этом позволяют слова Гюнтера Штайнера – в эту субботу тиролец был гостем церемонии вручения Премии Лоренцо Бандини. Она носит имя пилота Ferrari 60-х годов, чью карьеру оборвала смертельная авария. Премию Бандини вручают с 1992 года за особые достижения в Формуле 1, и в этот раз ее лауреатом стал Кевин Магнуссен.
На церемонии Штайнер рассказал СМИ, что обновленная версия мотора Ferrari, которая будет и у Haas, намного лучше прежней.
«В четверг я разговаривал с [пока еще руководителем Ferrari] Маттиа Бинотто, и он пообещал, что двигатель для нового сезона станет просто бомбой, – цитирует Штайнера онлайн-издание FormulaPassion. – Если так, это очень хорошо для нас, ведь мы тоже получим мощные моторы».
Говоря о результатах команды, которая завершила минувший сезон Ф1 на восьмой строчке Кубка конструкторов, он добавил: «Для Haas два последних года вышли сложными из-за пандемии, но сейчас мы вновь встаем на ноги. Прошедший чемпионат оказался неплохим, хотя могло быть и еще лучше. Но мы считаем, что смогли продолжить свой рост.
Кевин принес нам поул [в Бразилии]. В 2023-м мы хотим прибавлять дальше, подняться еще выше в таблице, постоянно сражаться за очки, а в какой-то момент и подняться на подиум».
В схожем ключе высказался и сам лауреат Магнуссен: «Поул в Сан-Паулу принес замечательные эмоции. Моя следующая цель – призовой пьедестал, где мне не удавалось побывать с 2014 года».
Новым напарником Магнуссена в предстоящем сезоне Ф1 станет Нико Хюлькенберг, который заменил Мика Шумахера.
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