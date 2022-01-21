Ставка на будущее испортила Alfa Romeo чемпионат-2021

Необходимость разделить ресурсы заставила участников Формулы 1 свести к минимуму обновления своих машин в чемпионате 2021 года. В свете скорого перехода на радикально иной регламент в командах предпочли направить основные усилия именно на решение этого вопроса.

Особенно сложной задача была для небольших коллективов, многие из которых вообще отказались от доработок уже на ранней стадии сезона – или, как Haas с Alfa Romeo, еще до его начала.

В Хинвиле предпочли сделать ставку на 2022 год, но это негативно сказалось на результатах. Команда проиграла в Кубке конструкторов соперникам из Williams, а ее пилоты ни разу не финишировали выше восьмой позиции.

«Еще в конце 2020-го мы взяли курс на сезон-22, – объяснил Вассер в интервью Motorsport.com. – И, пожалуй, недооценили то обстоятельство, что во всех гонках чемпионата ['21] у нас будет одна и та же машина.

Это оказалось непросто даже в психологическом плане. Когда у вас есть новинки, или они хотя бы на подходе, это… нет, не мотивация, так как мотивация есть и без этого. Это надежда, которую несут обновления. А у нас ее не было».

Он добавил: «В плане возможностей машины все обстояло в целом неплохо. Думаю, мы сделали шаг вперед по сравнению с 2020-м. Если говорить о среднем результате в квалификации, мы были лучше Williams, наших главных соперников. И в гонках тоже показывали скорость выше. На финише мы опередили их, кажется, в 14 гонках.

Но если посмотреть на детали, а это самое важное, то мы упустили два отличных шанса проявить себя – в Будапеште и Спа.

Думаю, в Спа мы не лучшим образом справились с квалификацией, потому и не заработали очков. Венгерская история вышла даже более печальной: там квалификация была сильной, едва ли не лучшей для команды. Мы были на шестом ряду или где-то близко. Но в первом повороте оказались среди участников аварии.

В той гонке лучше было стартовать 17-м и 18-м, как Williams. Но тут уж ничего не попишешь».

Впрочем, сейчас все же рано оценивать, правильный ли выбор сделали в Alfa Romeo. Это сможет показать только предстоящий чемпионат.

«Нам требовалось принять решение, – сказал босс команды. – Можно было инвестировать деньги, время и ресурсы в 2021 год. Это наверняка позволило бы нам стать в итоге не девятыми, а восьмыми. Или можно было бросить все силы на 2022-й и посмотреть, что из этого выйдет. Потенциально второй вариант кажется мне более выигрышным.

Год назад мы сделали так, как сделали. Через несколько месяцев посмотрим, что все это нам принесет».

Alfa Romeo этой зимой полностью обновила состав – места Кими Райкконена и Антонио Джовинацци в команде заняли отчисленный из Mercedes Валттери Боттас и дебютант Ф1 Гуанью Чжоу.