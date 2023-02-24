Став лучшим на тестах, Чжоу нацелился биться за лидерство. В средней группе

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Второй день тестов Формулы 1 в Бахрейне неожиданно закончился лучшим временем Чжоу Гуаньюя. В финальные полчаса, когда дневная жара стала отступать, и условия оказались оптимальными, тот на самых мягких шинах С5 смог опередить всех соперников, включая и двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

Подводя итоги дня, который стал для него заключительным в рамках предсезонной программы, гонщик отметил, что рал такому результату, хотя и не считает его полностью объективным.

«Приятно видеть себя на первом месте, – с улыбкой сказал Чжоу репортерам. – Но это всего лишь тесты, у нас была более мягкая резина в сравнении с Максом и другими. Давайте скажем так – мы показали, что имеем хороший потенциал, весь день у нас был высокий темп.

Утром на [более жестком составе] С3 и после обеда на мягких шинах мы смотрелись конкурентоспособно на фоне лидеров средней группы. Это здорово.

Вчера у нас были небольшие проблемы с машиной, ни я, ни Валттери [Боттас] не были довольны балансом. Сегодня мы справились с этим, и все сложилось успешно».

Он добавил: «В прошлом году я Японии у меня был лучший круг, а теперь я первый на тестах. Это хорошее начало сезона. Помню, как год назад мы были во второй части протоколов. Так что приятно оказаться наверху. У нас есть хороший потенциал, но это только тесты».

Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Гуаньюй проехал в пятницу 133 круга – это две с половиной гоночных дистанции. «Оказалось, что это не так и просто, – признался он. – Думаю, я буду сегодня хорошо спать. День прошел без осложнений, не считая нескольких мелочей. После обеда мы проехали полную симуляцию гонки, это здорово поможет нам перед Гран При.

Главный акцент сделали на состав С3, который будет мягким в следующий уик-энд. Ну и нашли баланс, чтобы машина хорошо управлялась».

Китайского пилота спросили, кого в Alfa Romeo видят главным соперником.

«Похоже, нам удалось сделать шаг вперед, – ответил он. – Но что не вызывает сомнений – очень большой шаг сделали в Aston Martin. [Фернандо] Алонсо смотрелся очень быстро по ходу обоих дней в любых условиях. Думаю, они будут одними из лучших в средней группе.

Понятно, что реальную силу покажет только квалификация, но за два прошедших дня мы сумели стать быстрее. Думаю, есть возможность для дальнейших улучшений, так что борьба будет очень упорной».

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Дополнительная информация: Олег Карпов