Статистика тестов Ф1: главные цифры по итогам трех дней
Мы собрали главные математические данные о первой предсезонной сессии 2022 года
Гонщики десяти команд ездили на протяжении трех дней и 24 часов – и в общей сложности намотали более трех тысяч кругов или почти 50 гоночных дистанций.
Разумеется, делали они это в разных условиях, на разной резине и с разными задачами, но в итоге ничто не мешает нам свести показанные ими результаты в единую таблицу.
Сводные результаты тестов Формулы 1 в Барселоне (23-25 февраля)
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отст.
|Шины
|День
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:19.138
|3
|2
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:19.233
|0,095
|3
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|1:19.556
|0,418
|3
|4
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:19.568
|0,430
|1
|5
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:19.689
|0,551
|2
|6
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1:19.756
|0,618
|3
|7
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|1:19.824
|0,686
|3
|8
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|1:19.918
|0,782
|2
|9
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:20.072
|0,934
|
|3
|10
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|1:20.288
|1,150
|2
|11
|Алекс Элбон
|Williams
|1:20.318
|1,180
|3
|12
|Николя Латифи
|Williams
|1:20.699
|1,561
|3
|13
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|1:21.242
|2,104
|3
|14
|Никита Мазепин
|Haas
|1:21.512
|2,374
|2
|15
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1:21.638
|2,500
|1
|16
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|1:21.885
|2,747
|2
|17
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|1:21.920
|2,782
|2
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|1:21.949
|2,811
|2
|19
|Эстебан Окон
|Alpine
|1:22.164
|3,036
|2
|20
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|1:22.288
|3,150
|2
|21
|Роберт Кубица
|Alfa Romeo
|1:25.909
|6,771
|1
Анализ с поправкой на составы шин еще ждет своего часа, пока же, будь это квалификация Гран При, первый ряд остался бы за Mercedes. В одну секунду вошли девять результатов, в первую десятку – представители шести команд.
А вот что будет, если взять только быстрейшего гонщика от каждого коллектива:
Сводные результаты тестов Формулы 1 в Барселоне (23-25 февраля), команды
|Команда
|Гонщик
|Время
|Отст.
|Шины
|День
|1
|Mercedes
|Льюис Хэмилтон
|1:19.138
|3
|2
|Red Bull
|Серхио Перес
|1:19.556
|0,418
|3
|3
|McLaren
|Ландо Норрис
|1:19.568
|0,430
|1
|4
|Ferrari
|Шарль Леклер
|1:19.689
|0,551
|2
|5
|Aston Martin
|Себастьян Феттель
|1:19.824
|0,686
|3
|6
|AlphaTauri
|Пьер Гасли
|1:19.918
|0,782
|2
|7
|Williams
|Алекс Элбон
|1:20.318
|1,180
|3
|8
|Alpine
|Фернандо Алонсо
|1:21.242
|2,104
|3
|9
|Haas
|Никита Мазепин
|1:21.512
|2,374
|2
|10
|Alfa Romeo
|Гуаньюй Чжоу
|1:21.885
|2,747
|2
Хорошо видна группа из шести лидеров и ведущая за ними погоню Williams. А вот Alpine, Haas и Alfa Romeo пока позади. При оценке скорости McLaren отметим, что ее лучший результат был показан в самый первый день, тогда как все остальные, наоборот, разогнались под конец. Значит, у MCL36 точно есть резервы.
Финальный день тестов, богатый на поломки и аварии, существенно изменил рейтинг надежности.
Пройденная дистанция на тестах Формулы 1 в Барселоне (23-25 февраля), команды
|Команда
|Круги
|В среднем за день
|1
|Ferrari
|432
|144
|2
|Mercedes
|367
|122,3
|3
|McLaren
|361
|120,3
|4
|Red Bull
|351
|117
|5
|Williams
|345
|115
|6
|AlphaTauri
|307
|102,3
|7
|Aston Martin
|296
|98,7
|8
|Alpine
|264
|88
|9
|Alfa Romeo
|175
|58,3
|10
|Haas
|172
|57,3
Ferrari осталась впереди, а вот дальше произошли серьезные перестановки. Еще вчера Mercedes была только шестой по пробегу – но продуктивная пятница в сочетании с проблемами соперников вывела чемпионов на второе место.
McLaren аналогичным образом переместилась с седьмой строчки на третью, а Red Bull – с восьмой на четвертую
Тройка замыкающих в точности та же, что и в рейтинге скорости – на самом деле, тут есть прямая связь. Если машина ездит мало, команде не до максимальной скорости.
Наконец, посмотрим на статистику по двигателям. Поломка Alpine разом перевернула все с ног на голову, выведя вперед Mercedes.
Пройденная дистанция на тестах Формулы 1 в Барселоне (23-25 февраля), двигатели
|Производитель
|Круги
|Команд
|В среднем на машину за день
|1
|Mercedes
|1369
|4
|114,1
|2
|Honda
|658
|2
|109,7
|3
|Renault
|264
|1
|88
|4
|Ferrari
|779
|3
|86,6
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