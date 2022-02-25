Статистика тестов Ф1: главные цифры по итогам трех дней

Гонщики десяти команд ездили на протяжении трех дней и 24 часов – и в общей сложности намотали более трех тысяч кругов или почти 50 гоночных дистанций.

Разумеется, делали они это в разных условиях, на разной резине и с разными задачами, но в итоге ничто не мешает нам свести показанные ими результаты в единую таблицу.

Сводные результаты тестов Формулы 1 в Барселоне (23-25 февраля)

Гонщик Команда Время Отст. Шины День 1 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:19.138 3 2 Джордж Расселл Mercedes 1:19.233 0,095 3 3 Серхио Перес Red Bull 1:19.556 0,418 3 4 Ландо Норрис McLaren 1:19.568 0,430 1 5 Шарль Леклер Ferrari 1:19.689 0,551 2 6 Макс Ферстаппен Red Bull 1:19.756 0,618 3 7 Себастьян Феттель Aston Martin 1:19.824 0,686 3 8 Пьер Гасли AlphaTauri 1:19.918 0,782 2 9 Карлос Сайнс Ferrari 1:20.072 0,934

3 10 Даниэль Риккардо McLaren 1:20.288 1,150 2 11 Алекс Элбон Williams 1:20.318 1,180 3 12 Николя Латифи Williams 1:20.699 1,561 3 13 Фернандо Алонсо Alpine 1:21.242 2,104 3 14 Никита Мазепин Haas 1:21.512 2,374 2 15 Юки Цунода AlphaTauri 1:21.638 2,500 1 16 Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1:21.885 2,747 2 17 Лэнс Стролл Aston Martin 1:21.920 2,782 2 18 Мик Шумахер Haas 1:21.949 2,811 2 19 Эстебан Окон Alpine 1:22.164 3,036 2 20 Валттери Боттас Alfa Romeo 1:22.288 3,150 2 21 Роберт Кубица Alfa Romeo 1:25.909 6,771 1

Анализ с поправкой на составы шин еще ждет своего часа, пока же, будь это квалификация Гран При, первый ряд остался бы за Mercedes. В одну секунду вошли девять результатов, в первую десятку – представители шести команд.

А вот что будет, если взять только быстрейшего гонщика от каждого коллектива:

Сводные результаты тестов Формулы 1 в Барселоне (23-25 февраля), команды

Команда Гонщик Время Отст. Шины День 1 Mercedes Льюис Хэмилтон 1:19.138 3 2 Red Bull Серхио Перес 1:19.556 0,418 3 3 McLaren Ландо Норрис 1:19.568 0,430 1 4 Ferrari Шарль Леклер 1:19.689 0,551 2 5 Aston Martin Себастьян Феттель 1:19.824 0,686 3 6 AlphaTauri Пьер Гасли 1:19.918 0,782 2 7 Williams Алекс Элбон 1:20.318 1,180 3 8 Alpine Фернандо Алонсо 1:21.242 2,104 3 9 Haas Никита Мазепин 1:21.512 2,374 2 10 Alfa Romeo Гуаньюй Чжоу 1:21.885 2,747 2

Хорошо видна группа из шести лидеров и ведущая за ними погоню Williams. А вот Alpine, Haas и Alfa Romeo пока позади. При оценке скорости McLaren отметим, что ее лучший результат был показан в самый первый день, тогда как все остальные, наоборот, разогнались под конец. Значит, у MCL36 точно есть резервы.

Финальный день тестов, богатый на поломки и аварии, существенно изменил рейтинг надежности.

Пройденная дистанция на тестах Формулы 1 в Барселоне (23-25 февраля), команды

Команда Круги В среднем за день 1 Ferrari 432 144 2 Mercedes 367 122,3 3 McLaren 361 120,3 4 Red Bull 351 117 5 Williams 345 115 6 AlphaTauri 307 102,3 7 Aston Martin 296 98,7 8 Alpine 264 88 9 Alfa Romeo 175 58,3 10 Haas 172 57,3

Ferrari осталась впереди, а вот дальше произошли серьезные перестановки. Еще вчера Mercedes была только шестой по пробегу – но продуктивная пятница в сочетании с проблемами соперников вывела чемпионов на второе место.

McLaren аналогичным образом переместилась с седьмой строчки на третью, а Red Bull – с восьмой на четвертую

Тройка замыкающих в точности та же, что и в рейтинге скорости – на самом деле, тут есть прямая связь. Если машина ездит мало, команде не до максимальной скорости.

Наконец, посмотрим на статистику по двигателям. Поломка Alpine разом перевернула все с ног на голову, выведя вперед Mercedes.

Пройденная дистанция на тестах Формулы 1 в Барселоне (23-25 февраля), двигатели