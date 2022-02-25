Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Глава Ф1: Без проблем заменим Гран При России другим этапом Следующая / Правда ли Mercedes всех быстрее? Вот что сказал Хэмилтон
Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Новости

Статистика тестов Ф1: главные цифры по итогам трех дней

Мы собрали главные математические данные о первой предсезонной сессии 2022 года

Статистика тестов Ф1: главные цифры по итогам трех дней
Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Гонщики десяти команд ездили на протяжении трех дней и 24 часов – и в общей сложности намотали более трех тысяч кругов или почти 50 гоночных дистанций. 

Разумеется, делали они это в разных условиях, на разной резине и с разными задачами, но в итоге ничто не мешает нам свести показанные ими результаты в единую таблицу.  

Сводные результаты тестов Формулы 1 в Барселоне (23-25 февраля)

  Гонщик Команда Время Отст. Шины День
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1:19.138      3
2 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1:19.233 0,095    3
3 Mexico Серхио Перес Red Bull 1:19.556 0,418     3
4 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1:19.568 0,430    1
5 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1:19.689 0,551    2
6 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 1:19.756 0,618    3
7 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 1:19.824 0,686    3
8 France Пьер Гасли AlphaTauri 1:19.918 0,782    2
9 Spain Карлос Сайнс Ferrari 1:20.072 0,934  
  3
10 Australia Даниэль Риккардо  McLaren 1:20.288 1,150    2
11 Thailand Алекс Элбон Williams 1:20.318 1,180    3
12 Canada Николя Латифи Williams 1:20.699 1,561    3
13 Spain Фернандо Алонсо Alpine 1:21.242 2,104    3
14 Russian Federation Никита Мазепин Haas 1:21.512 2,374    2
15 Japan Юки Цунода AlphaTauri 1:21.638 2,500    1
16 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1:21.885 2,747    2
17 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 1:21.920 2,782    2
18 Germany Мик Шумахер Haas 1:21.949 2,811    2
19 France Эстебан Окон Alpine 1:22.164 3,036    2
20 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo 1:22.288 3,150    2
21 Poland Роберт Кубица Alfa Romeo 1:25.909 6,771    1

Анализ с поправкой на составы шин еще ждет своего часа, пока же, будь это квалификация Гран При, первый ряд остался бы за Mercedes. В одну секунду вошли девять результатов, в первую десятку – представители шести команд.

А вот что будет, если взять только быстрейшего гонщика от каждого коллектива:

Сводные результаты тестов Формулы 1 в Барселоне (23-25 февраля), команды

  Команда Гонщик Время Отст. Шины День
1 Mercedes United Kingdom Льюис Хэмилтон 1:19.138      3
2 Red Bull Mexico Серхио Перес 1:19.556 0,418     3
3 McLaren United Kingdom Ландо Норрис 1:19.568 0,430    1
4 Ferrari Monaco Шарль Леклер 1:19.689 0,551    2
5 Aston Martin Germany Себастьян Феттель 1:19.824 0,686    3
6 AlphaTauri France Пьер Гасли 1:19.918 0,782    2
7 Williams Thailand Алекс Элбон 1:20.318 1,180    3
8 Alpine Spain Фернандо Алонсо 1:21.242 2,104    3
9 Haas Russian Federation Никита Мазепин 1:21.512 2,374    2
10 Alfa Romeo China Гуаньюй Чжоу 1:21.885 2,747    2

Хорошо видна группа из шести лидеров и ведущая за ними погоню Williams. А вот Alpine, Haas и Alfa Romeo пока позади. При оценке скорости McLaren отметим, что ее лучший результат был показан в самый первый день, тогда как все остальные, наоборот, разогнались под конец. Значит, у MCL36 точно есть резервы.

Финальный день тестов, богатый на поломки и аварии, существенно изменил рейтинг надежности.

Пройденная дистанция на тестах Формулы 1 в Барселоне (23-25 февраля), команды

  Команда Круги В среднем за день
1 Italy Ferrari  432 144
2 Germany Mercedes 367 122,3
3 United Kingdom McLaren 361 120,3
4 Austria Red Bull 351 117
5 United Kingdom Williams 345 115
6 Italy AlphaTauri 307 102,3
7 United Kingdom Aston Martin 296 98,7
8 France Alpine 264 88
9 Switzerland Alfa Romeo 175 58,3
10  United States Haas 172 57,3

Ferrari осталась впереди, а вот дальше произошли серьезные перестановки. Еще вчера Mercedes была только шестой по пробегу – но продуктивная пятница в сочетании с проблемами соперников вывела чемпионов на второе место. 

McLaren аналогичным образом переместилась с седьмой строчки на третью, а Red Bull – с восьмой на четвертую

Тройка замыкающих в точности та же, что и в рейтинге скорости – на самом деле, тут есть прямая связь. Если машина ездит мало, команде не до максимальной скорости.

Наконец, посмотрим на статистику по двигателям. Поломка Alpine разом перевернула все с ног на голову, выведя вперед Mercedes.

Пройденная дистанция на тестах Формулы 1 в Барселоне (23-25 февраля), двигатели

  Производитель Круги  Команд В среднем на машину за день
1 Germany Mercedes 1369 4 114,1
2 Japan Honda 658 2 109,7
3 France Renault 264 1 88
4 Italy Ferrari  779 3 86,6
Читайте также:
Поделились
Комментарии
Глава Ф1: Без проблем заменим Гран При России другим этапом
Предыдущая новость

Глава Ф1: Без проблем заменим Гран При России другим этапом
Следующая новость

Правда ли Mercedes всех быстрее? Вот что сказал Хэмилтон

Правда ли Mercedes всех быстрее? Вот что сказал Хэмилтон
Загрузить комментарии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Ферстаппен назвал главный козырь Red Bull Предсезонные тесты в Барселоне
Формула 1

Ферстаппен назвал главный козырь Red Bull

Хэмилтон завершил тесты Ф1 в Барселоне с лучшим временем Предсезонные тесты в Барселоне
Формула 1

Хэмилтон завершил тесты Ф1 в Барселоне с лучшим временем

Пилоты о машинах-2022: Преследовать стало проще, а слип-стрим пропал Предсезонные тесты в Барселоне
Формула 1

Пилоты о машинах-2022: Преследовать стало проще, а слип-стрим пропал

Самое важное:

Ферстаппен назвал главный козырь Red Bull
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен назвал главный козырь Red Bull

Андретти: Мы договорились с Renault о моторах для нашей команды Ф1
Формула 1 Формула 1

Андретти: Мы договорились с Renault о моторах для нашей команды Ф1

Правда ли Mercedes всех быстрее? Вот что сказал Хэмилтон
Формула 1 Формула 1

Правда ли Mercedes всех быстрее? Вот что сказал Хэмилтон

Статистика тестов Ф1: главные цифры по итогам трех дней
Формула 1 Формула 1

Статистика тестов Ф1: главные цифры по итогам трех дней

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.