Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Прайм
Топик

Прайм

Главная
Предыдущая / Экс-босс Renault написал Риккардо по поводу татуировки Следующая / Технический анализ: почему у Mercedes и Red Bull разные S-воздуховоды
Формула 1 / Гран При Турции Аналитика

Статистика показала существенное отставание Mercedes от Red Bull

Автор:
Перевод:
Сергей Иванов
, Редактор

Почему Льюису Хэмилтону стоит сильно волноваться за свой титул

Статистика показала существенное отставание Mercedes от Red Bull

За семь этапов до финала чемпионата Формулы 1 2021 года Льюис Хэмилтон из Mercedes лидирует в общем зачете, опережая Макса Ферстаппена всего на два очка. Однако есть и другая статистика, согласно которой преимущество Mercedes в этом сезоне не наблюдается вовсе.

Речь в первую очередь о кругах лидирования. Макс Ферстаппен в этом году проехал 876 кругов из которых на 496 кругах лидировал в гонке. Таким образом доля кругов лидирования для Ферстаппена в 2021 году составляет 53,5%.

Льюис Хэмилтон лидировал в 2021 году в сумме только 133 круга. Доля его кругов впереди остальных пилотов от общей пройденной дистанции составляет всего 15,2%.

Это подчеркивается и статистикой побед. Ферстаппен выиграл семь гонок, в то время как Хэмилтон только пять. А вторых и третьих мест у гонщика Mercedes было больше. Кроме того, превосходство Ферстаппена по кругам лидирования соотносится и по числу выигранных квалификаций: у голландца в этом году восемь поулов против трех у англичанина.

Mercedes проигрывает по этим показателям и в командном зачете. У команды Red Bull в этом сезоне было 503 круга лидирования против 160 у действующих обладателей Кубка конструкторов. Для сравнений, в прошлом сезоне гонщики Mercedes лидировали в 82,9% от всех пройденных кругов.

По большому счету, в этом сезоне Льюис Хэмилтон был очевидно быстрее своего оппонента только в Португалии и в Испании, а во всех остальных гонках скорее уступал Ферстаппену. Это делает голландца более вероятным претендентом на победы в оставшихся семи гонках.

В пользу лидера Red Bull говорит и ситуация с двигателями: Ферстаппену уже поставили четвертую силовую установку, за что он получил штраф в Сочи, а Хэмилтону это, возможно, еще предстоит.

В этих условиях Mercedes остается надеяться на случай, например на технические и иные проблемы у Red Bull. Старт Гран При Венгрии напомнил, что всегда существует риск выбыть из гонки, который особенно велик в первом повороте. Однако до сих пор Ферстаппен демонстрировал удивительное спокойствие и концентрацию

За исключением инцидента в Монце, где, признаем, гонщик Red Bull атаковал Хэмилтона с нетипичной для себя агрессивностью, Ферстаппену в 2021 году удается не совершать на трассе обидных ошибок.

Даже с точки зрения надежности статистика пока говорит не в пользу Mercedes. Преждевременная замена двигателя на машине Ферстаппена во многом была вызвана повреждением силовой установки в аварии в Сльверстоуне, в противном случае он мог бы обойтись без замены мотора в Сочи.

В Mercedes там же сменили мотор Валттери Боттасу, но не из-за повреждения в аварии, а из-за чисто технических проблем, что заставило главу команды Тото Вольфа признать, что уверенности в надежности остальных силовых установок у него нет.

Впрочем, несмотря на всю эту показательную статистику, сезон 2021 года уже прославился своей непредсказуемостью. На этом фоне слова главы Red Bull Кристиана Хорнера о том, что все решится в последней гонке в Абу-Даби выглядят вполне правдоподобно.

Круги лидирования пилотов Формулы 1 в 2021 году:

Позиция

Пилоты

Круги лидирования

1

Макс Ферстаппен

469

2

Льюис Хэмилтон

133

3

Эстебан Окон

65

4

Шарль леклер

51

5

Даниэль риккардо

48

6

Серхио Перес

34

7

Ландо Норрис

31

8

Валттери Боттас

27

9

Карлос Сайнс

12

10

Себастьян Феттель

4

11

Фернандо Алонсо

2

Круги лидирования команд Формулы 1 в 2021 году:

Позиция

Команда

Круги лидирования

1

Red Bull

503

2

Mercedes

160

3

McLaren

79

4

Alpine

67

5

Ferrari

63

6

Aston Martin

4

 

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Экс-босс Renault написал Риккардо по поводу татуировки

Предыдущая новость

Экс-босс Renault написал Риккардо по поводу татуировки

Следующая новость

Технический анализ: почему у Mercedes и Red Bull разные S-воздуховоды

Технический анализ: почему у Mercedes и Red Bull разные S-воздуховоды
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды

41 мин
2
Формула 1

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи

1 дн
3
Формула 1

Технический брифинг: Ferrari вернула на машину «царь-матрицу»

1 ч
4
Формула 1

«Если 23 гонки для кого-то слишком – их не держат в Ф1». Тост ответил Феттелю

19 мин
5
Формула 1

Хэму сменили мотор в надежде, что он повторит подвиг 2006 года

2 ч
Самое важное:
«Если 23 гонки для кого-то слишком – их не держат в Ф1». Тост ответил Феттелю
Формула 1

«Если 23 гонки для кого-то слишком – их не держат в Ф1». Тост ответил Феттелю

19мин
Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды
Формула 1

Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды

41мин
Технический брифинг: Ferrari вернула на машину «царь-матрицу»
Формула 1

Технический брифинг: Ferrari вернула на машину «царь-матрицу»

1 ч
Как попробовать 27 видов кофе за два часа? Боттас знает
Формула 1

Как попробовать 27 видов кофе за два часа? Боттас знает

2 ч
Авария Грожана побудила Ф1 разработать усиленные перчатки
Формула 1

Авария Грожана побудила Ф1 разработать усиленные перчатки

2 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Роберто Кинкеро Больше от
Роберто Кинкеро
Анализ: потенциал Ferrari в Сочи выше, чем кажется Гран При России
Формула 1

Анализ: потенциал Ferrari в Сочи выше, чем кажется

Анализ: как Чжоу убрать главное препятствие на пути в Alfa Romeo
Формула 1

Анализ: как Чжоу убрать главное препятствие на пути в Alfa Romeo

Встреча FIA с мотористами в Монце: слухи и детали
Формула 1

Встреча FIA с мотористами в Монце: слухи и детали

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Хэму сменили мотор в надежде, что он повторит подвиг 2006 года Гран При Турции
Формула 1

Хэму сменили мотор в надежде, что он повторит подвиг 2006 года

Хэмилтон потеряет десять стартовых позиций после замены мотора Гран При Турции
Формула 1

Хэмилтон потеряет десять стартовых позиций после замены мотора

Леклер и Окон не сошлись в выборе чемпиона-2021 Гран При Турции
Формула 1

Леклер и Окон не сошлись в выборе чемпиона-2021

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
В Honda исключили создание мотора Ф1 по правилам 2026 года
Формула 1

В Honda исключили создание мотора Ф1 по правилам 2026 года

Перес: Я не бросил сезон
Формула 1

Перес: Я не бросил сезон

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи Гран При Турции
Формула 1

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи

Самое читаемое Сегодня

Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи
Формула 1 Формула 1

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи

Технический брифинг: Ferrari вернула на машину «царь-матрицу»
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: Ferrari вернула на машину «царь-матрицу»

«Если 23 гонки для кого-то слишком – их не держат в Ф1». Тост ответил Феттелю
Формула 1 Формула 1

«Если 23 гонки для кого-то слишком – их не держат в Ф1». Тост ответил Феттелю

Хэму сменили мотор в надежде, что он повторит подвиг 2006 года
Формула 1 Формула 1

Хэму сменили мотор в надежде, что он повторит подвиг 2006 года

Хэмилтон потеряет десять стартовых позиций после замены мотора
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон потеряет десять стартовых позиций после замены мотора

Как попробовать 27 видов кофе за два часа? Боттас знает
Формула 1 Формула 1

Как попробовать 27 видов кофе за два часа? Боттас знает

Риккардо объяснил скорость McLaren: Нам повезло с трассами
Формула 1 Формула 1

Риккардо объяснил скорость McLaren: Нам повезло с трассами

Самое важное:

«Если 23 гонки для кого-то слишком – их не держат в Ф1». Тост ответил Феттелю
Формула 1 Формула 1

«Если 23 гонки для кого-то слишком – их не держат в Ф1». Тост ответил Феттелю

Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды

Технический брифинг: Ferrari вернула на машину «царь-матрицу»
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: Ferrari вернула на машину «царь-матрицу»

Как попробовать 27 видов кофе за два часа? Боттас знает
Формула 1 Формула 1

Как попробовать 27 видов кофе за два часа? Боттас знает

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.