Статистика: Леклер не станет чемпионом, даже если выиграет все гонки

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За десять этапов до конца сезона 2022 года в Формуле 1 действующий чемпион Макс Ферстаппен лидирует с отрывом уже в 63 очка от Шарля Леклера. И для последнего шансы на титул уже представляются крайне маловероятными.

Так, если Леклер выиграет все оставшиеся гонки, включая спринт Гран При Бразилии, он все равно не станет чемпионом, если Ферстаппен каждый раз будет приезжать вторым и регулярно зарабатывать по очку за лучший круг.

Иными словами, шансы Леклера на титул теперь зависят не от его собственных побед, а от неудач Ферстаппена. Только если голландец несколько раз не финиширует в очковой зоне, а Леклер и Ferrari при этом покажут невиданную в первой половине сезона стабильность, у монегаска появится шанс вернуться в борьбу.

Напомним, что на прошедшем в этот уик-энд Гран При Франции Леклер лидировал в гонке и имел хорошие шансы на победу, но сам допустил ошибку и оказался в отбойнике. В итоге победил именно Ферстаппен, разом увеличив свое преимущество еще на 25 очков.