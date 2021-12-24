Статистика: кто в 2021 году был быстрее всех на одном круге?

В данном случае речь идет не о чистой скорости каждого из пилотов, а о его возможностях за рулем той машины, какой он располагал в уходящем году. Проще всего оценить эти возможности в квалификации, когда каждый стремится показать свой максимум, не отвлекаясь на экономию шин и другие вопросы.

Мы суммировали результаты всех квалификационных сессий (на тех этапах, которые проходили в формате со спринтом, учитывались итоги пятничной сессии). При этом в зачет шли именно показанный по скорости результат, а не итоговая стартовая позиция с учетом штрафов.

Безусловно, у такого способа оценки есть свои недочеты. Один из них в том, что если пилот заранее знает о предстоящей перестановке по решетке, то как правило не старается показать максимальную скорость. Он может вовсе не выезжать на трассу, или только продвинуться во второй сегмент, а там остаться в боксах.

Если по какой-то причине пилот вовсе не показал время в Q1 и не был классифицирован, то мы исключаем такой результат из рассмотрения. В то же время, если участник квалификации продвинулся дальше первого сегмента, но не смог проехать быстрый круг в любом из последующих, то он все равно получает классификацию – и такое выступление мы учитываем при вычислении среднего.

Вот что получилось в итоге:

Усредненная стартовая решетка Ф1 в 2021 году

1 Макс Ферстаппен (1,95*)

(Red Bull)





2

Льюис Хэмилтон (2,19)

(Mercedes) 3 Валттери Боттас (3,73)

(Mercedes)



4

Серхио Перес (6,36)

(Red Bull) 5 Ландо Норрис (6,55)

(McLaren)



6

Шарль Леклер (6,59)

(Ferrari) 7 Пьер Гасли (6,77)

(AlphaTauri)



8

Карлос Сайнс (8,09)

(Ferrari) 9 Даниэль Риккардо (9,59)

(McLaren)



10

Эстебан Окон (10,95)

(Alpine) 11 Фернандо Алонсо (11,00)

(Alpine)





12

Себастьян Феттель (11,73)

(Aston Martin) 13 Юки Цунода (12,05)

(AlphaTauri)



14

Джордж Расселл (12,59)

(Williams) 15 Лэнс Стролл (13,19)

(Aston Martin)



16

Антонио Джовинацци (13,71)

(Alfa Romeo) 17 Кими Райкконен (15,70)

(Alfa Romeo)



18

Николя Латифи (16,36)

(Williams) 19 Мик Шумахер (18,05)

(Haas)





20

Роберт Кубица (18,50)

(Alfa Romeo) 21

Никита Мазепин (19,55)

(Haas)

*здесь и далее – средняя квалификационная позиция

Для сравнения – вот что получится, если вместо результатов квалификации мы усредним позиции на стартовом поле. В этом случае речь идет о воскресной решетке с учетом всех штрафов и спринтерских заездов.

Поз. Гонщик Команда Средняя стартовая позиция Разница* 1 Макс Ферстаппен Red Bull 2,86 = 2 Льюис Хэмилтон Mercedes 3,09 = 3 Валттери Боттас Mercedes 5,59 = 4 Шарль Леклер Ferrari 6,45 +2 5 Ландо Норрис McLaren 6,86 = 6 Серхио Перес Red Bull 7,05 -2 7 Пьер Гасли AlphaTauri 7,27 = 8 Карлос Сайнс Ferrari 7,91 = 9 Даниэль Риккардо McLaren 9,68 = 10 Фернандо Алонсо Alpine 10,50 -1 11 Эстебан Окон Alpine 10,68 +1 12 Себастьян Феттель Aston Martin 11,77 = 13 Джордж Расселл Williams 13,00 +1 14 Лэнс Стролл Aston Martin 13,09 +1 15 Юки Цунода AlphaTauri 13,09 -2 16 Антонио Джовинацци Alfa Romeo 13,45 = 17 Кими Райкконен Alfa Romeo 15,40 = 18 Николя Латифи Williams 16,09 = 19 Роберт Кубица Alfa Romeo 16,50 -1 20 Мик Шумахер Haas 17,55 +1 21 Никита Мазепин Haas 18,43 =

*разница с первой таблицей в позициях