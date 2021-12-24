Статистика: кто в 2021 году был быстрее всех на одном круге?
Мы сложили результаты всех прошедших квалификаций и составили идеальную стартовую решетку прошедшего года в Формуле 1
В данном случае речь идет не о чистой скорости каждого из пилотов, а о его возможностях за рулем той машины, какой он располагал в уходящем году. Проще всего оценить эти возможности в квалификации, когда каждый стремится показать свой максимум, не отвлекаясь на экономию шин и другие вопросы.
Мы суммировали результаты всех квалификационных сессий (на тех этапах, которые проходили в формате со спринтом, учитывались итоги пятничной сессии). При этом в зачет шли именно показанный по скорости результат, а не итоговая стартовая позиция с учетом штрафов.
Безусловно, у такого способа оценки есть свои недочеты. Один из них в том, что если пилот заранее знает о предстоящей перестановке по решетке, то как правило не старается показать максимальную скорость. Он может вовсе не выезжать на трассу, или только продвинуться во второй сегмент, а там остаться в боксах.
Если по какой-то причине пилот вовсе не показал время в Q1 и не был классифицирован, то мы исключаем такой результат из рассмотрения. В то же время, если участник квалификации продвинулся дальше первого сегмента, но не смог проехать быстрый круг в любом из последующих, то он все равно получает классификацию – и такое выступление мы учитываем при вычислении среднего.
Вот что получилось в итоге:
Усредненная стартовая решетка Ф1 в 2021 году
|
1
|
Макс Ферстаппен (1,95*)
|
2
|
Льюис Хэмилтон (2,19)
|
3
|
Валттери Боттас (3,73)
|
4
|
Серхио Перес (6,36)
|
5
|
Ландо Норрис (6,55)
|
6
|
Шарль Леклер (6,59)
|
7
|
Пьер Гасли (6,77)
|
8
|
Карлос Сайнс (8,09)
|
9
|
Даниэль Риккардо (9,59)
|
10
|
Эстебан Окон (10,95)
|
11
|
Фернандо Алонсо (11,00)
|
12
|
Себастьян Феттель (11,73)
|
13
|
Юки Цунода (12,05)
|
14
|
Джордж Расселл (12,59)
|
15
|
Лэнс Стролл (13,19)
|
16
|
Антонио Джовинацци (13,71)
|
17
|
Кими Райкконен (15,70)
|
18
|
Николя Латифи (16,36)
|
19
|
Мик Шумахер (18,05)
|
20
|
Роберт Кубица (18,50)
|
21
|
Никита Мазепин (19,55)
|
|
*здесь и далее – средняя квалификационная позиция
Для сравнения – вот что получится, если вместо результатов квалификации мы усредним позиции на стартовом поле. В этом случае речь идет о воскресной решетке с учетом всех штрафов и спринтерских заездов.
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Средняя стартовая позиция
|Разница*
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|2,86
|=
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|3,09
|=
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|5,59
|=
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|6,45
|+2
|5
|Ландо Норрис
|McLaren
|6,86
|=
|6
|Серхио Перес
|Red Bull
|7,05
|-2
|7
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|7,27
|=
|8
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|7,91
|=
|9
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|9,68
|=
|10
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|10,50
|-1
|11
|Эстебан Окон
|Alpine
|10,68
|+1
|12
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|11,77
|=
|13
|Джордж Расселл
|Williams
|13,00
|+1
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|13,09
|+1
|15
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|13,09
|-2
|16
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|13,45
|=
|17
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|15,40
|=
|18
|Николя Латифи
|Williams
|16,09
|=
|19
|Роберт Кубица
|Alfa Romeo
|16,50
|-1
|20
|Мик Шумахер
|Haas
|17,55
|+1
|21
|Никита Мазепин
|Haas
|18,43
|=
*разница с первой таблицей в позициях