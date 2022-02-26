Статистика: кто из команд потерял меньше в скорости в 2022 году
Ближе всего к темпу 2021 года оказалась Aston Martin. А больше всех потеряла Alpine
Судя по прошедшим тестам Формуле 1 в Барселоне, болиды 2022 года пока существенно уступают в скорости машинам, которые принимали участие в Гран При Испании 2021 года, прошедшем на той же трассе. Так, лучшее время 2021 года по ходу уик-энда осталось за Льюисом Хэмилтоном, который проехал трассу за 1:16,741. На тестах 2022 года лучшим стал он же, но уже со временем 1:19,138.
Издание RaceFans сопоставило лучшие времена команд в 2021 году и в 2022 году и определило, кто замедлился относительно прошлого года сильнее, а кто меньше. Получилось весьма любопытно.
|Команда
|Проигрыш относительно собственного лучшего времени в Барселоне в 2021 году в секундах
|1
|Aston Martin
|1,850
|2
|AlphaTauri
|1,936
|3
|McLaren
|1,946
|4
|Ferrari
|2,179
|5
|Williams
|2,254
|6
|Mercedes
|2,397
|7
|Haas
|2,395
|8
|Red Bull
|2,779
|9
|Alfa Romeo
|3,529
|10
|Alpine
|3,662
Важно отметить, что для того, что в данной статистике лучших результат показывают команды, соблюдающие два условия: нужно быть быстрым в 2022 году и медленным в 2021. То есть аутсайдеры прошлого года обладают преимуществом над лидерами.
Кроме того, напомним в очередной раз, что тесты проводятся для сбора данных, и команды не обязаны показывать всю скорость, на которую они способны.
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