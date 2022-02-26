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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Новости

Статистика: кто из команд потерял меньше в скорости в 2022 году

Ближе всего к темпу 2021 года оказалась Aston Martin. А больше всех потеряла Alpine

Статистика: кто из команд потерял меньше в скорости в 2022 году
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Судя по прошедшим тестам Формуле 1 в Барселоне, болиды 2022 года пока существенно уступают в скорости машинам, которые принимали участие в Гран При Испании 2021 года, прошедшем на той же трассе. Так, лучшее время 2021 года по ходу уик-энда осталось за Льюисом Хэмилтоном, который проехал трассу за 1:16,741. На тестах 2022 года лучшим стал он же, но уже со временем 1:19,138.

Издание RaceFans сопоставило лучшие времена команд в 2021 году и в 2022 году и определило, кто замедлился относительно прошлого года сильнее, а кто меньше. Получилось весьма любопытно.

  Команда Проигрыш относительно собственного лучшего времени в Барселоне в 2021 году в секундах
1 Aston Martin 1,850
2 AlphaTauri 1,936
3 McLaren 1,946
4 Ferrari 2,179
5 Williams 2,254
6 Mercedes 2,397
7 Haas 2,395
8 Red Bull 2,779
9 Alfa Romeo 3,529
10 Alpine 3,662

Важно отметить, что для того, что в данной статистике лучших результат показывают команды, соблюдающие два условия: нужно быть быстрым в 2022 году и медленным в 2021. То есть аутсайдеры прошлого года обладают преимуществом над лидерами.

Кроме того, напомним в очередной раз, что тесты проводятся для сбора данных, и команды не обязаны показывать всю скорость, на которую они способны.

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