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Формула 1 завершила 73-й чемпионат мира: титул в личном зачете второй раз подряд достался Максу Ферстаппену, Red Bull завоевала Кубок конструкторов после паузы в восемь лет.

Их преимущество над соперниками было действительно впечатляющим. Вот какие рекорды Ф1 гонщику и команд удалось превзойти в 2022 году.

Макс Ферстаппен

1. Наибольшее количество побед в одном сезоне – 15

Это самое известное достижение голландца – прежний рекорд держался почти два десятилетия. Михаэль Шумахер в 2004-м выиграл 13 раз за год за рулем Ferrari, а Себастьян Феттель смог повторить это достижение девять лет спустя, выступая за Red Bull.

Макс смог превзойти обоих немцев на этапе в Мехико, а в Абу-Даби смог поднять планку еще выше. Добиться этого было бы куда сложнее без постоянных осечек Ferrari и грубого просчета Mercedes при создании машины W13.

Отметим, что в равной степени рекорд стал возможет из-за календаря с 22 Гран При. В процентном выражении Ферстаппен выступил даже хуже Феттеля в 2013 году – и не его одного.

2. Наибольшее количество очков в одном сезоне – 454

При прежней системе начисления (с десятью очками за победу) рекордсменом также оставался Шумахер – 148 в сезоне-2004. После того как с 2010-го очки стали раздавать намного щедрее, Феттель смог заработать 397 в сезоне-2013 (из 19 гонок).

Льюис Хэмилтон перехватил инициативу с началом турбоэры и сначала поднял планку до 408 очков в 2018-м, а затем и до 413 в 2019-м (оба сезона включали по 21 Гран При).

Расширение календаря и появление спринтерских гонок позволили Максу продвинуться еще дальше. Он перекрыл прежнее достижение в Мексике, за две гонки до конца чемпионата.

Легендарный гонщик послевоенных лет Хуан-Мануэль Фанхио завоевал пять чемпионских титулов, но за всю карьеру заработал только 277,64 очка. В нынешнем сезоне этого хватило бы только для пятого места в зачете пилотов.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

3. Самое большое отставание, которое отыграл чемпион по ходу сезона – 46 очков

После двух сходов в трех первых гонках Ферстаппен занимал в чемпионате только шестое место. После Мельбурна от отставал от Шарля Леклера на 46 очков. Прошло еще три гонки, и голландец уже возглавил личный зачет – после чего больше не уступал первую строчку, пока не оформил титул на «Сузуке»

Таким образом, он стал чемпионом, отыграв самое большое отставание в истории. Прежде рекордсменом в столь необычном зачете был Феттель, который в сезоне-2012 отставал от Фернандо Алонсо на 44 очка, но сумел завоевать титул.

Нельзя не добавить, что 46 очков в современных реалиях – это меньше двух побед. В памятном сезоне-76 Джеймс Хант уступал Ники Лауде 35 очков, но все же смог завоевать титул. Выиграв Гран При, в то время можно было заработать девять очков, а спринтов и бонусов за лучший круг не было вовсе.

4. Количество разных стартовых позиций с которых гонщик побеждал по ходу сезона – 7

15 побед в Гран При, как оказалось, принесли Ферстаппену не один, а сразу два рекорда. Лидер Red Bull смог выиграть, занимая на решетке семь разных позиций. До старта нынешнего чемпионата он вообще приезжал первым, только стартуя из четверки лидеров. Но в Венгрии Макс обыграл соперников с десятого места на решетке, а в Бельгии и вовсе прорвался к победе с 14-й позиции, где оказался после штрафа за замену мотора.

Таким образом, Ферстаппен стал первым пилотом после Брюса Макларена – и всего вторым в истории Ф1, – кто выиграл дважды подряд, стартуя с двузначной позиции. После этого он поднялся на вершину подиума еще и в Монце, где начинал борьбу седьмым.

До него Ален Джонс (в 1980 году), Ален Прост (в 1990-м) и Кими Райкконен (в 2005-м) в течение одного сезона выигрывали гонки, стартуя с пяти разных позиций.

5. Наибольшее количество побед в одном сезоне при старте не с поула – 15

Если Red Bull оставалась главной силой по воскресеньям, то в субботу на трассах была очень сильна Ferrari. Итальянская команда выиграла 12 квалификаций из 22, повторив собственный рекорд по поулам за сезон.

Но это не особенно помешало Ферстаппену, который по ходу чемпионата девять раз побеждал в гонках, стартуя не первым. Это позволило гонщику перекрыть прежние достижения Шумахера (семь) и Хэмилтона (восемь), установленные в 1995 и 2019 годах соответственно.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, чемпион мира, с гоночным консультантом Red Bull Хельмутом Марко, руководителем Red Bull Racing Кристианом Хорнером, Серхио Пересом, Red Bull Racing, второе место, и сотрудниками команды Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Red Bull Racing

1. Наибольшее количество финишей подряд в первой двойке - 19

Обычно в Ф1 считают серии из побед или подиумов подряд. Здесь лидируют McLaren (11 в 1988 году) и Ferrari (53 в 1999-2002). Но если считать финиши только на первой и второй позициях, тут Red Bull неожиданно удалось поставить абсолютный рекорд.

Заручившись услугами Серхио Переса, команда смогла добиться той же стабильности, что была у дуэта Феттель-Уэббер десятью годами раньше. Макс ехал вторым в первой гонке сезона в Бахрейне, но сошел перед самым финишем. Однако со следующего Гран При в Джидде или он, или Перес неизменно финишировали в первой двойке.

Эта серия продолжалась до Мехико и составила 19 этапов кряду. Прежнее достижение делили Williams (1993-94) и Mercedes (2014-15) – 17 финишей не ниже второго места.

Рекорды, которые ускользнули

1. Победа в общем зачете с максимальным перевесом

Рекорд – 155 очков (Себастьян Феттель над Фернандо Алонсо в 2013-м)

2022 – 146 очков (Макс Ферстаппен над Шарлем Леклером)

2. Наибольшее количество побед команды в одном сезоне

Рекорд – 19 (в 21 гонке; Mercedes в 2016-м)

2022 – 17 ( в 22 гонках; Red Bull)

3. Наибольшее количество очков команды в одном сезоне

Рекорд – 765 (Mercedes в 2016-м)

2022 – 759 (Red Bull)

Автор этого материала Сундарам Рамасвами, также известный как F1 StatsGuru, отвечает в Формуле 1 за статистику и контент для социальных сетей.