Статистика: главные цифры тестов Ф1 в Бахрейне
Мы свели воедино все круги, секунды и составы шин по итогам трех дней работы команд в Сахире
За три мартовских дня 20 пилотов десяти команд проехали в общей сложности несколько тысяч кругов – если говорить точнее, 3115. Это почти 17 тысяч километров или 55 гоночных дистанций.
За руль садились все участники будущего чемпионата мира, кроме подхватившего коронавирус Даниэля Риккардо. Зато в Haas еще до объявления о контракте с Кевином Магнуссеном возможность выехать на трассу получил тест-пилот Пьетро Фиттипальди.
Рекордсменом по пройденной дистанции, что вполне логично, стал отработавший все три дня Ландо Норрис с 200 кругами. При этом Джордж Расселл, имея вдвое меньше времени за рулем, проехал почти столько же – 198.
В рамках одного дня никто не смог тягаться с Пьером Гасли – француз в четверг накрутил 138 кругов. Это больше, чем Николя Латифи за все время тестов.
Вот что получится, если свести все результаты в одну таблицу:
Сводные результаты тестов Формулы 1 в Бахрейне (10-12 марта)
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отст.
|Круги
|Шины
|День
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1:31.720
|139
|3
|2
|Мик Шумахер
|Haas
|1:32.241
|0,481
|108
|3**
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:32.415
|0,695
|169
|3
|4
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|1:32.698
|0,978
|146
|3
|5
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:32.759
|1,039
|198
|3
|6
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|1:32.985
|1,265
|159
|3
|7
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1:33.002
|1,385
|177
|3
|8
|Серхио Перес
|Red Bull
|1:33.105
|1,488
|181
|3
|9
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:33.191
|1,471
|200
|3
|10
|Кевин Магнуссен
|Haas
|1:33.207
|1,487
|98
|2**
|11
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:33.532
|1,812
|179
|2
|12
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|1:33.821
|2,101
|166
|3
|13
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|1:33.902
|2,182
|193
|1
|14
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|1:33.959
|2,239
|184
|3
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|1.34.064
|2,344
|173
|2
|16
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:34.141
|2,421
|187
|2
|17
|Эстебан Окон
|Alpine
|1:34.276
|2,556
|153
|2
|18
|Алекс Элбон
|Williams
|1:35.070
|3,350
|122
|1
|19
|Николя Латифи
|Williams
|1:35.634
|3,914
|136
|3
|20
|Пьетро Фиттипальди
|Haas
|1:37.422
|5,702
|47
|P*
|1
*экспериментальные шины Pirelli
**результат показан в дополнительное время после завершения основных заездов
А вот как выглядят результаты, если отсортировать их по командам:
Сводные результаты тестов Формулы 1 в Бахрейне (10-12 марта), команды
|Команда
|Гонщик
|Время
|Отст.
|Шины
|День
|1
|Red Bull
|Макс Ферстаппен
|1:31.720
|3
|2
|Haas
|Мик Шумахер
|1:32.241
|0,481
|3**
|3
|Ferrari
|Шарль Леклер
|1:32.415
|0,695
|3
|4
|Alpine
|Фернандо Алонсо
|1:32.698
|0,978
|3
|5
|Mercedes
|Джордж Расселл
|1:32.759
|1,039
|3
|6
|Alfa Romeo
|Валттери Боттас
|1:32.985
|1,265
|3
|7
|AlphaTauri
|Юки Цунода
|1:33.002
|1,282
|3
|8
|McLaren
|Ландо Норрис
|1:33.191
|1,504
|3
|9
|Aston Martin
|Себастьян Феттель
|1:33.821
|2,101
|3
|10
|Williams
|Алекс Элбон
|1:35.070
|4,350
|1
Если принять, что Aston Martin и Williams явно не показали истинной силы – по ходу двух первых дней пилоты обеих команд были гораздо ближе к лидерам, – то пелотон выглядит очень плотным и целиком укладывается в полторы секунды.
При этом в отношении Haas следует сделать обратную оговорку – из-за опоздания к старту тестов команда получила возможность дополнительно ездить по вечерам, когда спадает жара, и условия позволяют прибавить в скорости. Потому VF-22 совершенно точно не является второй по скорости в пелотоне (если только второй с конца).
Теперь обратимся к пройденной дистанции, то есть надежности новых машин:
Пройденная дистанция на тестах Формулы 1 в Бахрейне (10-12 марта), команды
|Команда
|Круги
|В среднем за день
|1
|Mercedes
|385
|128,3
|2
|AlphaTauri
|370
|123,3
|3
|Ferrari
|348
|116
|4
|Alfa Romeo
|343
|114,3
|5
|Aston Martin
|339
|113
|6
|Red Bull
|320
|106,7
|7
|Alpine
|299
|99,7
|8
|Williams
|258
|86
|9
|Haas
|253
|84,3
|10
|McLaren
|200
|66,7
И вот тут в лидеры впервые выходит Mercedes. Однако преимущество действующих чемпионов над соперниками не слишком велико. В целом же только три команды проезжали менее сотни кругов в день. Если не считать McLaren, все остальные продемонстрировали в целом неплохую надежность.
Наконец, если вспомнить силовые установки, то самой выносливой оказалась Honda, тогда как Mercedes, в отличие от рейтинга команд, только на третьей позиции.
Пройденная дистанция на тестах Формулы 1 в Бахрейне (10-12 марта), двигатели
|Производитель
|Круги
|Команд
|В среднем на машину за день
|1
|Honda
|690
|2
|172,5
|2
|Ferrari
|944
|3
|157,3
|3
|Mercedes
|1182
|4
|147,8
|4
|Renault
|299
|1
|99,7