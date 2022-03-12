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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Статистика

Статистика: главные цифры тестов Ф1 в Бахрейне

Мы свели воедино все круги, секунды и составы шин по итогам трех дней работы команд в Сахире

Александр Кабановский
Автор:
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Статистика: главные цифры тестов Ф1 в Бахрейне
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За три мартовских дня 20 пилотов десяти команд проехали в общей сложности несколько тысяч кругов – если говорить точнее, 3115. Это почти 17 тысяч километров или 55 гоночных дистанций. 

За руль садились все участники будущего чемпионата мира, кроме подхватившего коронавирус Даниэля Риккардо. Зато в Haas еще до объявления о контракте с Кевином Магнуссеном возможность выехать на трассу получил тест-пилот Пьетро Фиттипальди. 

Рекордсменом по пройденной дистанции, что вполне логично, стал отработавший все три дня Ландо Норрис с 200 кругами. При этом Джордж Расселл, имея вдвое меньше времени за рулем, проехал почти столько же – 198. 

В рамках одного дня никто не смог тягаться с Пьером Гасли – француз в четверг накрутил 138 кругов. Это больше, чем Николя Латифи за все время тестов. 

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Вот что получится, если свести все результаты в одну таблицу:

Сводные результаты тестов Формулы 1 в Бахрейне (10-12 марта)

  Гонщик Команда Время Отст. Круги Шины День
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 1:31.720   139   3
2 Germany Мик Шумахер Haas 1:32.241 0,481 108    3**
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1:32.415 0,695 169   3
4 Spain Фернандо Алонсо Alpine 1:32.698 0,978 146   3
5 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1:32.759 1,039 198   3
6 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo 1:32.985 1,265 159   3
7 Japan Юки Цунода AlphaTauri 1:33.002 1,385 177   3
8 Mexico Серхио Перес Red Bull 1:33.105 1,488 181   3
9 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1:33.191 1,471 200   3
10 Denmark Кевин Магнуссен Haas 1:33.207 1,487 98   2**
11 Spain Карлос Сайнс Ferrari 1:33.532 1,812 179   2
12 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 1:33.821 2,101 166   3
13 France Пьер Гасли AlphaTauri 1:33.902 2,182 193   1
14 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1:33.959 2,239 184   3
15 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 1.34.064 2,344 173   2
16 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1:34.141 2,421 187   2
17 France Эстебан Окон Alpine 1:34.276 2,556 153   2
18 Thailand Алекс Элбон Williams 1:35.070 3,350 122   1
19 Canada Николя Латифи Williams 1:35.634 3,914 136   3
20 Brazil Пьетро Фиттипальди Haas 1:37.422 5,702 47   P* 1

*экспериментальные шины Pirelli
**результат показан в дополнительное время после завершения основных заездов

А вот как выглядят результаты, если отсортировать их по командам: 

Сводные результаты тестов Формулы 1 в Бахрейне (10-12 марта), команды

  Команда Гонщик Время Отст. Шины День
1 Red Bull Netherlands Макс Ферстаппен 1:31.720      3
2 Haas Germany Мик Шумахер 1:32.241 0,481     3**
3 Ferrari Monaco Шарль Леклер 1:32.415 0,695    3
4 Alpine Spain Фернандо Алонсо 1:32.698 0,978    3
5 Mercedes United Kingdom Джордж Расселл 1:32.759 1,039    3
6 Alfa Romeo Finland Валттери Боттас 1:32.985 1,265    3
7 AlphaTauri Japan Юки Цунода 1:33.002 1,282    3
8 McLaren United Kingdom Ландо Норрис 1:33.191 1,504    3
9 Aston Martin Germany Себастьян Феттель 1:33.821 2,101    3
10 Williams Thailand Алекс Элбон 1:35.070 4,350    1

Если принять, что Aston Martin и Williams явно не показали истинной силы – по ходу двух первых дней пилоты обеих команд были гораздо ближе к лидерам, – то пелотон выглядит очень плотным и целиком укладывается в полторы секунды. 

При этом в отношении Haas следует сделать обратную оговорку – из-за опоздания к старту тестов команда получила возможность дополнительно ездить по вечерам, когда спадает жара, и условия позволяют прибавить в скорости. Потому VF-22 совершенно точно не является второй по скорости в пелотоне (если только второй с конца).

Теперь обратимся к пройденной дистанции, то есть надежности новых машин:

Пройденная дистанция на тестах Формулы 1 в Бахрейне (10-12 марта), команды

  Команда Круги В среднем за день
1 Germany Mercedes 385 128,3
2 Italy AlphaTauri 370 123,3
3 Italy Ferrari  348 116
4 Switzerland Alfa Romeo 343 114,3
5 United Kingdom Aston Martin 339 113
6 Austria Red Bull 320 106,7
7 France Alpine 299 99,7
8 United Kingdom Williams 258 86
United States Haas 253 84,3
10 United Kingdom McLaren 200 66,7

И вот тут в лидеры впервые выходит Mercedes. Однако преимущество действующих чемпионов над соперниками не слишком велико. В целом же только три команды проезжали менее сотни кругов в день. Если не считать McLaren, все остальные продемонстрировали в целом неплохую надежность. 

Наконец, если вспомнить силовые установки, то самой выносливой оказалась Honda, тогда как Mercedes, в отличие от рейтинга команд,  только на третьей позиции.

Пройденная дистанция на тестах Формулы 1 в Бахрейне (10-12 марта), двигатели

  Производитель Круги  Команд В среднем на машину за день
1 Japan Honda 690 2 172,5
2 Italy Ferrari  944 3 157,3
3 Germany Mercedes 1182 4 147,8
4 France Renault 299 1 99,7
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