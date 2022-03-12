Статистика: главные цифры тестов Ф1 в Бахрейне

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За три мартовских дня 20 пилотов десяти команд проехали в общей сложности несколько тысяч кругов – если говорить точнее, 3115. Это почти 17 тысяч километров или 55 гоночных дистанций.

За руль садились все участники будущего чемпионата мира, кроме подхватившего коронавирус Даниэля Риккардо. Зато в Haas еще до объявления о контракте с Кевином Магнуссеном возможность выехать на трассу получил тест-пилот Пьетро Фиттипальди.

Рекордсменом по пройденной дистанции, что вполне логично, стал отработавший все три дня Ландо Норрис с 200 кругами. При этом Джордж Расселл, имея вдвое меньше времени за рулем, проехал почти столько же – 198.

В рамках одного дня никто не смог тягаться с Пьером Гасли – француз в четверг накрутил 138 кругов. Это больше, чем Николя Латифи за все время тестов.

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Вот что получится, если свести все результаты в одну таблицу:

Сводные результаты тестов Формулы 1 в Бахрейне (10-12 марта)

Гонщик Команда Время Отст. Круги Шины День 1 Макс Ферстаппен Red Bull 1:31.720 139 3 2 Мик Шумахер Haas 1:32.241 0,481 108 3** 3 Шарль Леклер Ferrari 1:32.415 0,695 169 3 4 Фернандо Алонсо Alpine 1:32.698 0,978 146 3 5 Джордж Расселл Mercedes 1:32.759 1,039 198 3 6 Валттери Боттас Alfa Romeo 1:32.985 1,265 159 3 7 Юки Цунода AlphaTauri 1:33.002 1,385 177 3 8 Серхио Перес Red Bull 1:33.105 1,488 181 3 9 Ландо Норрис McLaren 1:33.191 1,471 200 3 10 Кевин Магнуссен Haas 1:33.207 1,487 98 2** 11 Карлос Сайнс Ferrari 1:33.532 1,812 179 2 12 Себастьян Феттель Aston Martin 1:33.821 2,101 166 3 13 Пьер Гасли AlphaTauri 1:33.902 2,182 193 1 14 Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1:33.959 2,239 184 3 15 Лэнс Стролл Aston Martin 1.34.064 2,344 173 2 16 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:34.141 2,421 187 2 17 Эстебан Окон Alpine 1:34.276 2,556 153 2 18 Алекс Элбон Williams 1:35.070 3,350 122 1 19 Николя Латифи Williams 1:35.634 3,914 136 3 20 Пьетро Фиттипальди Haas 1:37.422 5,702 47 P* 1

*экспериментальные шины Pirelli

**результат показан в дополнительное время после завершения основных заездов

А вот как выглядят результаты, если отсортировать их по командам:

Сводные результаты тестов Формулы 1 в Бахрейне (10-12 марта), команды

Команда Гонщик Время Отст. Шины День 1 Red Bull Макс Ферстаппен 1:31.720 3 2 Haas Мик Шумахер 1:32.241 0,481 3** 3 Ferrari Шарль Леклер 1:32.415 0,695 3 4 Alpine Фернандо Алонсо 1:32.698 0,978 3 5 Mercedes Джордж Расселл 1:32.759 1,039 3 6 Alfa Romeo Валттери Боттас 1:32.985 1,265 3 7 AlphaTauri Юки Цунода 1:33.002 1,282 3 8 McLaren Ландо Норрис 1:33.191 1,504 3 9 Aston Martin Себастьян Феттель 1:33.821 2,101 3 10 Williams Алекс Элбон 1:35.070 4,350 1

Если принять, что Aston Martin и Williams явно не показали истинной силы – по ходу двух первых дней пилоты обеих команд были гораздо ближе к лидерам, – то пелотон выглядит очень плотным и целиком укладывается в полторы секунды.

При этом в отношении Haas следует сделать обратную оговорку – из-за опоздания к старту тестов команда получила возможность дополнительно ездить по вечерам, когда спадает жара, и условия позволяют прибавить в скорости. Потому VF-22 совершенно точно не является второй по скорости в пелотоне (если только второй с конца).

Теперь обратимся к пройденной дистанции, то есть надежности новых машин:

Пройденная дистанция на тестах Формулы 1 в Бахрейне (10-12 марта), команды

Команда Круги В среднем за день 1 Mercedes 385 128,3 2 AlphaTauri 370 123,3 3 Ferrari 348 116 4 Alfa Romeo 343 114,3 5 Aston Martin 339 113 6 Red Bull 320 106,7 7 Alpine 299 99,7 8 Williams 258 86 9 Haas 253 84,3 10 McLaren 200 66,7

И вот тут в лидеры впервые выходит Mercedes. Однако преимущество действующих чемпионов над соперниками не слишком велико. В целом же только три команды проезжали менее сотни кругов в день. Если не считать McLaren, все остальные продемонстрировали в целом неплохую надежность.

Наконец, если вспомнить силовые установки, то самой выносливой оказалась Honda, тогда как Mercedes, в отличие от рейтинга команд, только на третьей позиции.

Пройденная дистанция на тестах Формулы 1 в Бахрейне (10-12 марта), двигатели

Производитель Круги Команд В среднем на машину за день 1 Honda 690 2 172,5 2 Ferrari 944 3 157,3 3 Mercedes 1182 4 147,8 4 Renault 299 1 99,7