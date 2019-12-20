Статистика Ф1: побитые рекорды и главные достижения 2019 года
Мы собрали интересную статистику по итогам сезона Формулы 1 2019 года. Многие достижение касаются Льюиса Хэмилтона – и это понятно. Однако даже за Робертом Кубицей остался один необычный рекорд.
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В этом сезоне Льюис Хэмилтон набрал 413 очков – на пять больше, чем в 2018-м, когда он выиграл пятый титул в Ф1. Здесь ему помогли очки, которые начиная с прошедшего сезона выдают за быстрый круг в гонке пилоту, попавшему в топ-10. Льюис поставил быстрейший круг шесть раз. 413 очков – самый высокий результат в истории чемпионата
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Льюис побил рекорд по самому длинному отрезку между первым и последним титулом. Между первой и седьмой победой в чемпионате у Михаэля Шумахера прошло 10 лет. А у Хэмилтона с первого триумфа в 2008-м до последнего в 2019-м прошло 11 лет
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Хэмилтон в шестой раз в карьере завоевал Большой шлем (поул-позиция, самый быстрый круг и лидерство от старта до финиша). Теперь Льюис занимает второе место по количеству Больших шлемов. Только у Джима Кларка их больше – восемь
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Хэмилтон стал единственным гонщиком, кто выходил на старт всех Гран При за это десятилетие (2010-2019). Это достижение могло покориться и Себастьяну Феттелю, однако немец не вышел на старт Гран При Бахрейна в 2016-м, остановившись на прогревочном круге из-за неполадок с мотором
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
За свою карьеру в Ф1 Михаэль Шумахер лидировал в 142 гонках. Этот рекорд был побит в 2019 году усилиями Льюиса Хэмилтона – сейчас у него 148 Гран При, в которых он возглавлял пелотон хотя бы один круг. Это на 43 больше, чем у Себастьяна Феттеля, который занимает третье место по данному показателю
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
В 2019 году Льюис лидировал в 19-и гонках из 21-й. Исключениями стали только первый Гран При сезона в Мельбурне и домашний для Скудерии этап в Монце. Хэмилтон сравнялся с достижением Айртона Сенны по количеству побед с лидированием от старта до финиша – тоже 19 раз
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Сейчас у Хэмилтона 88 поул-позиций в Формуле 1 – это уже на 20 поулов больше, чем у Михаэля Шумахера. А по количеству быстрых кругов в гонке Льюис вышел на второе место, опередив Кими Райкконена и добив количество до 47-и. Но до Шумахера с 77-ю быстрыми кругами ему еще далеко
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Хэмилтон – рекордсмен по количеству побед после старта с поула. В 50-й раз сделать это ему удалось в 250-й для себя гонке в Ф1. И в то же время Льюис обошел Айртона Сенну и вышел на первое место по числу гонок, в которых ему не удалось конвертировать поул в победу – так было 38 раз
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Начиная с 2014 года Хэмилтон завоевывал минимум по десять поул-позиций за сезон, однако в 2019-м выигрывал квалификацию лишь пять раз – это худший результат для Льюиса с сезона-2013. Последним гонщиком до Хэмилтона, кому удалось выиграть титул при столь малом количестве поулов, был Дженсон Баттон – в 2009-м он победил в четырех квалификациях
Фотограф: Sutton Images
Что касается подиумов, то Хэмилтону осталось четыре раза финишировать в топ-3, чтобы сравняться с Шумахером. Всего Льюис 151 раз поднимался на подиум, из них 39 раз финишировал на втором месте и 28 на третьем
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Хэмилтон еще на Гран При Франции-2018 сравнялся с Ником Хайдфельдом по количеству гонок подряд, в которых он набирал очки, а начал эту серию еще на Гран При Японии-2016 – она прервалась на 33-е гонке в очках подряд. В Абу-Даби-2019 Льюис повторил свое достижение – гонка на «Яс-Марине» вновь стала 33-й подряд (начиная с Великобритании-2018), где Льюис финишировал в топ-10
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Этот сезон стал вторым после 2017-го, когда Хэмилтон набирал очки в каждой гонке. До него сделать это удалось только Михаэлю Шумахеру в 2002-м – однако тогда баллы начислялись только первой шестерке
Фотограф: Ferrari Media Center
В 2019-м Хэмилтон поднялся на третье место в рейтинге пилотов по времени, которое прошло между первым и последним выигранным Гран При. Между первой победой Льюиса в Канаде-2007 и последней в Абу-Даби-2019 прошло 12 лет, 5 месяцев и 21 день (или 243 Гран При). Возглавляют рейтинг Кими Райкконен (15 лет, 6 месяцев и 28 дней) и Михаэль Шумахер (14 лет, 1 месяц и 1 день)
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Победив в Сильверстоуне, Хэмилтон сравнялся по количеству выигранных домашних гонок с Аленом Простом – у каждого по шесть триумфов перед родными трибунами. А по числу побед без старта с поула (34) Льюис вышел на второе место, опередив Проста по этому показателю. Антирекорд у Михаэля Шумахера – 51 победа без старта с первой позиции
Фотограф: JEP / Motorsport Images
Выступая в составе Mercedes, Хэмилтон выиграл 62 квалификации. Это на четыре больше, чем у Михаэля Шумахера за карьеру в Ferrari
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Каждый раз, когда команда финишировала на первых двух позициях в начале сезона в Мельбурне, по итогам года она завоевывала Кубок конструкторов, а триумфатор гонки становился чемпионом (1996, 1998, 2000, 2004, 2009, 2015, 2015). Победивший в Австралии Валттери Боттас эту традицию нарушил
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Валлтери Боттас за свою карьеру в Ф1 набрал 1289 очков – это седьмой по величине результат за всю историю чемпионата. При этом Валттери вышел на первое место по числу заработанных баллов среди тех, кто никогда не выигрывал титул. Он опередил Фелипе Массу, у которого Льюис Хэмилтон отобрал титул в 2008-м на последнем круге
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Гран При России остается единственным этапом Формулы 1, где побеждали только пилоты Mercedes (2014-2019, и даже дореволюционные Гран При 1913-1914)
Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images
Среди действующих пилотов не из топ-команд, прямо сейчас самая длинная серия гонок в очках у Серхио Переса. В Мельбурне-2020 Чеко может финишировать в десятке в седьмой раз подряд
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Ferrari еще удерживает за собой рекорд по количеству первых рядов на стартовой решетке – 65. Но Mercedes уже совсем близко. Ее пилоты 64 раза занимали оба первых места на старте
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Макс Ферстаппен закончил год на третьей позиции в зачете. Последним пилотом, кто представлял Honda и кому удалось забраться так высоко, был Дженсон Баттон (BAR-Honda) в 2004-м
Фотограф: LAT Images
Выиграв дебютный поул в Венгрии, Ферстаппен поднялся на четвертое место среди пилотов, которым удалось добиться этого в столь юном возрасте. Первые три места занимают Себастьян Феттель, Шарль Леклер и Фернандо Алонсо. Причем Леклер, когда выиграл поул в Бахрейне, был всего на три месяца старше выигравшего поул в Монце-2008 Феттеля
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Ландо Норрис в дебютном сезоне Формулы 1 набрал 49 очков в зачете – столько же, сколько набрал Макс Ферстаппен, когда дебютировал в Toro Rosso в 2015-м
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
Одному только Карлосу Сайнсу удалось заработать больше баллов в зачете – 96, – чем целым командам в Кубке конструкторов: Renault (91), Toro Rosso (85), Racing Point (73), Alfa Romeo (57), Haas (28) и Williams (1)
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Причем шестое место в зачете Сайнс завоевал на последнем круге гонки в Абу-Даби, когда обогнал Нико Хюлькенберга. С 2015 года в топ-6 входили только гонщики из Mercedes, Ferrari и Red Bull
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Сезон-2019 стал для Haas худшим за четыре года выступлений в Формуле 1. Примечательно, что Кевин Магнуссен, выступающий под номером 20, заработал за сезон 20 очков. А его напарник Ромен Грожан (№8) набрал восемь баллов
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
В следующем году Кими Райкконен выйдет на первое место в Ф1 по количеству проведенных Гран При. Сейчас у финна 313 гонок, а первое место по этому показателю занимает Рубенс Баррикелло с 323 гонками. При этом финн занимает второе место по количеству пройденных километров в Гран При (82 277) после Фернандо Алонсо (83 882), который также опережает финна на один Гран При по числу финишей
Фотограф: Эрик Юниус
Шарль Леклер одержал дебютную победу в Формуле 1 в Бельгии. Монегаск стал самым молодым гонщиком Ferrari, кто выигрывал гонку в чемпионате мира. Более 50 лет этот рекорд принадлежал Жаки Иксу, который победил во Франции в 1968-м в возрасте 23 лет, 6 месяцев и 6 дней. Шарль одержал победу в возрасте 21 года, 10 месяцев и 16 дней
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Леклер стал вторым пилотом в истории Ф1, кто с разницей в семь дней завоевал две дебютные победы (в Спа и Монце) – после Льюиса Хэмилтона в 2007-м (Монреаль и Индианаполис). До Шарля последним гонщиком, кто выиграл в Бельгии и Италии в дебютном сезоне за Скудерию, был Михаэль Шумахер
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Ferrari продолжает лидировать по числу побед на какой-либо одной трассе – у Скудерии в Монце 19 выигранных гонок. На втором месте идет McLaren – 15 побед в Монако
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Леклер набрал в этом году больше очков, чем Райкконен в прошлом сезоне. А Кими набрал в этом году больше очков, чем Леклер в прошлом сезоне
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Для Себастьяна Феттеля, который занял пятое место в общем зачете, прошедший сезон стал худшим с 2014 года. А с момента внедрения FIA штрафных очков немец набрал 24 таких балла – если бы они не сгорали, то этого хватило бы на пропуск двух Гран При
Фотограф: Эрик Юниус
Джордж Расселл повторил достижение Фернандо Алонсо. В прошлом году испанец выиграл все квалификации у напарника по McLaren Стоффеля Вандорна. А Расселл в 2019-м во всех квалификациях становился быстрее, чем его товарищ по Williams Роберт Кубица. Но при этом Джордж стал единственным пилотом в году, кто не набрал ни одного очка
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Покинувший Формулу 1 Нико Хюлькенберг довел серию гонок без подиума до 177-и. Из числа действующих пилотов ближе всех к нему только Антонио Джовинацци с 23-я гонками без подиума
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
А вот антирекорд по числу Гран При без поул-позиций теперь принадлежит Серхио Пересу – 179. Это на 13 больше, чем у Ромена Грожана. До 2019 года этот антирекорд принадлежал Джонни Херберту и Мартину Брандлу
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
В богатом на события Гран При Бразилии-2019 тройка призеров (Макс Ферстаппен, Пьер Гасли и Карлос Сайнс) оказалось самой молодой в истории Формулы 1. Их средний возраст составил 23 года, 8 месяцев и 23 дня. Предыдущий рекорд держался с Гран При Италии-2008, когда средний возраст призеров (Себастьян Феттель, Хейкки Ковалайнен и Роберт Кубица) – 23 года, 11 месяцев и 16 дней
Фотограф: Sutton Images
Карлос Сайнс провел 101 гонку, прежде чем впервые оказаться в первой тройке по итогам Гран При – это рекорд. Прежде он принадлежал Мартину Брандлу, которому пришлось ждать 91 гонку, чтобы впервые подняться на подиум на Гран При Франции-1992
Фотограф: LAT Images
Для Роберта Кубицы возвращение в Ф1 вышло провальным, однако за поляком закрепился один рекорд, державшийся с 1968 года. До дебюта в Williams последний раз Кубица финишировал в очках еще в Абу-Даби-2010. А следующий раз набрать очки ему удалось в безумном Гран При Германии-2019. Между этими гонками прошло 8 лет, 8 месяцев и 14 дней (или 3178 дней или 168 Гран При). Ранее рекорд принадлежал бельгийскому гонщику Люсьену Бьянки (победителю «24 часов Ле-Мана» 1968-го), интервал между попаданием в очки у которого составил 7 лет, 11 месяцев и 7 дней между Гран При Бельгии-1960 и Гран При Монако-1968
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
В сезоне-2019 рекорд скорости проведения пит-стопа был побит трижды – и все одной командой. В 2013 году механики Red Bull установили рекорд в 1,92 секунды, а тремя годами позже такое же время показали в Williams. Но в прошедшем Гран При Великобритании Red Bull заменила четыре колеса за 1,91 секунды, потом в Германии сняла с этого результата еще три сотых, а в конце сезона в Сан-Паулу вновь побила свой рекорд и провела пит-стоп Макса Ферстаппена за 1,82 секунды
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Нового победителя в Формуле 1 на протяжении такого долгого времени – 49 гонок с Испании-2017 до Венгрии-2019 – не было никогда. В Бельгии Шарль Леклер стал первым победителем после Валттери Боттаса, в Сочи выигравшего впервые. Предыдущий рекорд держался с 2012 года, когда в Китае новым победителем (после Марка Уэббера в Германии-2009) стал Нико Росберг – 48 гонок
Фотограф: Sutton Images
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Денис Буденков
Статистика Ф1: побитые рекорды и главные достижения 2019 года
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