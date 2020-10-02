Статистика: четвертое пришествие Honda в Формулу 1 в цифрах

Гон. – кол-во гонок; ФВО – кол-во финишей в очках; ЛМГ – лучшее место в гонке; Под. – кол-во финишей на подиуме; Поб. – кол-во побед; МОЗ – место в общем зачете (в строчке "ВСЕГО" указывается место в Кубке конструкторов); Сх. – кол-во сходов (по любым причинам) и гонок, в которых пилот не стартовал, хотя участвовал в , ПП – кол-во поул-позиций, ЛК – кол-во лучших кругов

команда Гон. ФВО ЛМГ Под. Поб. Очки МОЗ Сх. ПП ЛК

2015 год

Дженсон Баттон McLaren 18 4 6-е 16 16-е 6 Фернандо Алонсо McLaren 18 2 5-е 11 17-е 7 Кевин Магнуссен McLaren - ВСЕГО 19 6 5-е 27 9-е 13

2016 год

Фернандо Алонсо McLaren 20 9 5-е 54 17-е 5 1 Дженсон Баттон McLaren 21 7 6-е 21 16-е 3 Стоффель Вандорн McLaren 1 1 10-е 1 20-е ВСЕГО 21 17 5-е 76 6-е 8 1 2017 год Фернандо Алонсо McLaren 20 3 5-е 17 15-е 6 Стоффель Вандорн McLaren 19 3 7-е 13 16-е 6 Дженсон Баттон McLaren 1 1 ВСЕГО 20 6 5-е 30 9-е 13 2018 год Пьер Гасли T. Rosso 21 5 4-е 29 15-е 5 Брендон Хартли T. Rosso 21 3 9-е 4 19-е 5 ВСЕГО 21 8 4-е 33 9-е 10 2019 год Макс Ферстаппен Red Bull 21 19 1-е 8 3 278 3-е 2 2 3 Пьер Гасли RB / TR 21 14 2-е 1 95 7-е 1 2 Алекс Элбон RB / TR 21 13 4-е 92 8-е 1 Даниил Квят T. Rosso 21 10 3-е 1 37 13-е 3 ВСЕГО 21 56 1-е 10 3 502 3-е 7 2 5 2020 год (по Гран При России включительно) Макс Ферстаппен Red Bull 10 7 1-е 7 1 128 3-е 3 1 Алекс Элбон Red Bull 10 8 3-е 1 64 5-е 1 Пьер Гасли A. Tauri 10 6 1-е 1 1 45 10-е 2 Даниил Квят A. Tauri 10 5 7-е 14 14-е 1 ВСЕГО 10 26 1-е 9 2 251 2-е 7 1 Итого за 5 с половиной сезонов Гон. ФВО ЛМГ Под. Поб. Очки МОЗ Сх. ПП ЛК 112 119 1-е 19 5 919 2-е 58 2 7 Гон. – кол-во гонок; ФВО – кол-во финишей в очках; ЛМГ – лучшее место в гонке; Под. – кол-во финишей на подиуме; Поб. – кол-во побед; МОЗ – место в общем зачете (в строчке "ВСЕГО" указывается место в Кубке конструкторов); Сх. – кол-во сходов (по любым причинам) и гонок, в которых пилот не стартовал, хотя участвовал в , ПП – кол-во поул-позиций, ЛК – кол-во лучших кругов