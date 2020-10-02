Статистика: четвертое пришествие Honda в Формулу 1 в цифрах
За пять с половиной лет команды, использующие японские моторы, добрались с предпоследней строчки общего зачета до второй
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Гон. – кол-во гонок; ФВО – кол-во финишей в очках; ЛМГ – лучшее место в гонке; Под. – кол-во финишей на подиуме; Поб. – кол-во побед; МОЗ – место в общем зачете (в строчке "ВСЕГО" указывается место в Кубке конструкторов); Сх. – кол-во сходов (по любым причинам) и гонок, в которых пилот не стартовал, хотя участвовал в , ПП – кол-во поул-позиций, ЛК – кол-во лучших кругов
|команда
|Гон.
|ФВО
|ЛМГ
|Под.
|Поб.
|Очки
|МОЗ
|Сх.
|ПП
|ЛК
2015 год
|Дженсон Баттон
|McLaren
|18
|4
|6-е
|16
|16-е
|6
|Фернандо Алонсо
|McLaren
|18
|2
|5-е
|11
|17-е
|7
|Кевин Магнуссен
|McLaren
|-
|ВСЕГО
|19
|6
|5-е
|27
|9-е
|13
2016 год
|Фернандо Алонсо
|McLaren
|20
|9
|5-е
|54
|17-е
|5
|1
|Дженсон Баттон
|McLaren
|21
|7
|6-е
|21
|16-е
|3
|Стоффель Вандорн
|McLaren
|1
|1
|10-е
|1
|20-е
|ВСЕГО
|21
|17
|5-е
|76
|6-е
|8
|1
2017 год
|Фернандо Алонсо
|McLaren
|20
|3
|5-е
|17
|15-е
|6
|Стоффель Вандорн
|McLaren
|19
|3
|7-е
|13
|16-е
|6
|Дженсон Баттон
|McLaren
|1
|1
|ВСЕГО
|20
|6
|5-е
|30
|9-е
|13
2018 год
|
Пьер Гасли
|T. Rosso
|21
|5
|4-е
|29
|15-е
|5
|Брендон Хартли
|T. Rosso
|21
|3
|9-е
|4
|19-е
|5
|ВСЕГО
|21
|8
|4-е
|33
|9-е
|10
2019 год
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|21
|19
|1-е
|8
|3
|278
|3-е
|2
|2
|3
|Пьер Гасли
|RB / TR
|21
|14
|2-е
|1
|95
|7-е
|1
|2
|Алекс Элбон
|RB / TR
|21
|13
|4-е
|92
|8-е
|1
|Даниил Квят
|T. Rosso
|21
|10
|3-е
|1
|37
|13-е
|3
|ВСЕГО
|21
|56
|1-е
|10
|3
|502
|3-е
|7
|2
|5
2020 год (по Гран При России включительно)
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|10
|7
|1-е
|7
|1
|128
|3-е
|3
|1
|Алекс Элбон
|Red Bull
|10
|8
|3-е
|1
|64
|5-е
|1
|Пьер Гасли
|A. Tauri
|10
|6
|1-е
|1
|1
|45
|10-е
|2
|Даниил Квят
|A. Tauri
|10
|5
|7-е
|14
|14-е
|1
|ВСЕГО
|10
|26
|1-е
|9
|2
|251
|2-е
|7
|1
Итого за 5 с половиной сезонов
|Гон.
|ФВО
|ЛМГ
|Под.
|Поб.
|Очки
|МОЗ
|Сх.
|ПП
|ЛК
|112
|119
|1-е
|19
|5
|919
|2-е
|58
|2
|7
Гон. – кол-во гонок; ФВО – кол-во финишей в очках; ЛМГ – лучшее место в гонке; Под. – кол-во финишей на подиуме; Поб. – кол-во побед; МОЗ – место в общем зачете (в строчке "ВСЕГО" указывается место в Кубке конструкторов); Сх. – кол-во сходов (по любым причинам) и гонок, в которых пилот не стартовал, хотя участвовал в , ПП – кол-во поул-позиций, ЛК – кол-во лучших кругов
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren , AlphaTauri , Red Bull Racing