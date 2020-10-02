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Формула 1 / Статистика

Статистика: четвертое пришествие Honda в Формулу 1 в цифрах

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Статистика: четвертое пришествие Honda в Формулу 1 в цифрах

За пять с половиной лет команды, использующие японские моторы, добрались с предпоследней строчки общего зачета до второй

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Гон. – кол-во гонок; ФВО – кол-во финишей в очках; ЛМГ – лучшее место в гонке; Под. – кол-во финишей на подиуме; Поб. – кол-во побед; МОЗ – место в общем зачете (в строчке "ВСЕГО" указывается место в Кубке конструкторов); Сх. – кол-во сходов (по любым причинам) и гонок, в которых пилот не стартовал, хотя участвовал в , ПП – кол-во поул-позиций, ЛК – кол-во лучших кругов

  команда Гон. ФВО ЛМГ Под. Поб. Очки МОЗ Сх. ПП ЛК

2015 год

Дженсон Баттон McLaren 18 4 6-е     16 16-е 6    
Фернандо Алонсо McLaren 18 2 5-е     11 17-е 7    
Кевин Магнуссен McLaren -                  
ВСЕГО   19 6 5-е     27 9-е 13    

2016 год

Фернандо Алонсо McLaren 20 9 5-е     54 17-е 5   1
Дженсон Баттон McLaren 21 7 6-е     21 16-е 3    
Стоффель Вандорн McLaren 1 1 10-е     1 20-е      
ВСЕГО   21 17 5-е     76 6-е 8   1

2017 год

Фернандо Алонсо McLaren 20 3 5-е     17 15-е 6    
Стоффель Вандорн McLaren 19 3 7-е     13 16-е 6    
Дженсон Баттон McLaren 1             1    
ВСЕГО   20 6 5-е     30 9-е 13    

2018 год

Пьер Гасли

 T. Rosso 21 5 4-е     29 15-е 5    
Брендон Хартли T. Rosso 21 3 9-е     4 19-е 5    
ВСЕГО   21 8 4-е     33 9-е 10    

2019 год

Макс Ферстаппен Red Bull 21 19 1-е 8 3 278 3-е 2 2 3
Пьер Гасли RB / TR 21 14 2-е 1   95 7-е 1   2
Алекс Элбон RB / TR 21 13 4-е     92 8-е 1    
Даниил Квят T. Rosso 21 10 3-е 1   37 13-е 3    
ВСЕГО   21 56 1-е 10 3 502 3-е 7 2 5

2020 год (по Гран При России включительно)

Макс Ферстаппен Red Bull 10 7 1-е 7 1 128 3-е 3   1
Алекс Элбон Red Bull 10 8 3-е 1   64 5-е 1    
Пьер Гасли A. Tauri 10 6 1-е 1 1 45 10-е 2    
Даниил Квят A. Tauri 10 5 7-е     14 14-е 1    
ВСЕГО   10 26 1-е 9 2 251 2-е 7   1

Итого за 5 с половиной сезонов

    Гон. ФВО ЛМГ Под. Поб. Очки МОЗ Сх. ПП ЛК
    112 119 1-е 19 5 919 2-е 58 2 7

Гон. – кол-во гонок; ФВО – кол-во финишей в очках; ЛМГ – лучшее место в гонке; Под. – кол-во финишей на подиуме; Поб. – кол-во побед; МОЗ – место в общем зачете (в строчке "ВСЕГО" указывается место в Кубке конструкторов); Сх. – кол-во сходов (по любым причинам) и гонок, в которых пилот не стартовал, хотя участвовал в , ПП – кол-во поул-позиций, ЛК – кол-во лучших кругов

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren , AlphaTauri , Red Bull Racing

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