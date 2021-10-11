После того, как Кими Райкконен завершит карьеру в конце нынешнего сезона, самым старшим гонщиком в пелотоне Ф1 станет Фернандо Алонсо, который недавно отметил свое 40-летие. Следом за испанцем по возрасту идет Льюис Хэмилтон, третью строчку в списке занимает Себастьян Феттель.

Сейчас пилоту Aston Martin уже 34 года, и вполне логично, что репортеры все чаще спрашивают Себа, чем он думает заниматься после завершения выступлений.

В интервью Motorsport.com четырехкратный чемпион мира рассказал о взглядах на этот вопрос. Так как в Германии недавно прошли выборы в парламент, разговор начался с вопроса о возможности политической карьеры.

«Я не большой поклонник общения с медиа, потому не думаю, что уход в политику подойдет мне, – с улыбкой ответил Феттель. – Но если вспомнить мой возраст, понятно, что через десяток лет меня уже точно не будет в Ф1. Так что я, конечно, раздумываю о том, что может быть дальше».

Гонщик рассказал, что его не слишком привлекает вариант, который часто встречается в последние годы. Многие из тех его соперников, кто прекратил выступления, продолжает работу в паддоке уже в качестве телеэксперта.

Можно вспомнить Дженсона Баттона, Пола ди Ресту, Нико Хюлькенберга, Нико Росберга – или Сергея Сироткина, который помогал освещать недавний Гран При России в Сочи.

«У меня много интересов, – объяснил Феттель. – Я вообще позволяю тем людям, которые испытывают какую-то страсть, увлекать себя разными идеями. Даже если сами идеи кажутся мне не очень интересными, я умею открывать для себя новые интересы. Потом, правда, им предстоит выдержать проверку временем.

Я понимаю, как непросто находить себя в чем-то совершенно ином. Конечно, проще всего стать экспертом канала Sky и оставаться в паддоке еще много лет. Сейчас я не могу представить себя в таком качестве, хотя кто знает, чего ждать».

Себ добавил, что не исключает и вариант с переходом после Ф1 в другие серии, однако не считает его приоритетным: «Знаете, больше всего в гонках мне нравится спортивная составляющая. Потому не хочется просто ставить точку и говорить "никогда больше".

Ведь ты никогда не знаешь, что может случиться. Мне вообще кажется, что думать о будущем очень важно. Есть много разных видов деятельности, есть семья. Мне найдется, чем заняться после выхода на пенсию».

Сейчас Феттель занимает 12-е место в общем зачете Ф1. Его контракт с Aston Martin является многолетним, недавно команда подтвердила продолжение сотрудничества с немцем на 2022 год.

Беседовал Роберто Кинкеро