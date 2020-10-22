Стать судьей Гран При Португалии Петрову помог Сало

Виталий Петров впервые поработает судьей на Гран При Формулы 1 – в предстоящий уик-энд в Португалии россиянин будет работать с FIA, помогая в принятии решений о возможных наказаниях в отношении выступающих на этапе пилотов.

В разговоре с корреспондентом Motorsport.com Петров рассказал, что получить назначение ему удалось не без помощи Мики Сало, экс-пилота Ф1 и одного из менеджеров программы SMP Racing, пилотом которой является сам Виталий. Сам Сало регулярно работает на Гран При в качестве судьи.

«Все началось с того, что я сказал Мике, что свободен и с удовольствием попробовал бы поработать судьей во время Гран При, – рассказал Петров. – В итоге Мика передал мои слова в FIA, и оттуда мне практически сразу позвонили, спросили могу ли я приехать [в Португалию].

На самом деле это будет очень интересный опыт. Я в последние годы часто анализировал инциденты, которые происходили в гонках – и в собственных социальных сетях, и в колонке на Motorsport.com. Теперь предстоит попробовать делать то же самое из судейской комнаты. Правда, единственное отличие будет в том, что времени подумать там меньше.

FIA важно иметь в составе судейской бригады гонщика, и я рад, что могу помочь. Заодно будет приятно увидеться со старыми знакомыми».