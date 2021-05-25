Вольф: Провалы в Монако встроены в ДНК Mercedes
Босс чемпионов не видит возможности адаптировать машину под Монте-Карло
Mercedes провела в Монако один из худших Гран При за последние годы. Из-за схода Валттери Боттаса команда осталась лишь с седьмым местом Льюиса Хэмилтона.
Руководитель Mercedes Тото Вольф признал, что его команде традиционно не подходит трасса в Монте-Карло, и поделать с этим ничего нельзя.
«Монако никогда не было для нас удачным местом, – сказал Вольф. – Бывали исключения в плане темпа, как в 2019-м, например. Но так бывало у нас и в Сингапуре. Подобные результаты встроены в ДНК нашей машины, и найти их причины непросто. Это как будто врожденное. Но мы знаем, в чем надо оптимизировать болид, как лучше заводить шины в рабочее окно.
Но машина строится на 23 гонки, и всегда будут этапы-исключения, где форма будет хуже обычной. Монако – однозначное исключение. Здесь нужна совсем не такая машина, как для усредненной трассы».
Вольф также рассказал, как команда борется с эмоциями от неудачного этапа:
«Понимая, что провалился, ты начинаешь злиться. Это совершенно нормально. Надо справиться с эмоциями и подумать, что можно оптимизировать в данной ситуации. Если прямо сейчас ничего сделать нельзя, надо подумать, как не допустить повторения такого в будущем».
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