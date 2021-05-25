Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Грэм Стокер: Тихая революция кандидата в президенты FIA Следующая / Почему у Риккардо не получается в McLaren? Зайдль объяснил
Формула 1 / Гран При Монако Новости

Вольф: Провалы в Монако встроены в ДНК Mercedes

Перевод:
Иван Матушкин
, редактор

Босс чемпионов не видит возможности адаптировать машину под Монте-Карло

Вольф: Провалы в Монако встроены в ДНК Mercedes

Mercedes провела в Монако один из худших Гран При за последние годы. Из-за схода Валттери Боттаса команда осталась лишь с седьмым местом Льюиса Хэмилтона.

Руководитель Mercedes Тото Вольф признал, что его команде традиционно не подходит трасса в Монте-Карло, и поделать с этим ничего нельзя.

«Монако никогда не было для нас удачным местом, – сказал Вольф. – Бывали исключения в плане темпа, как в 2019-м, например. Но так бывало у нас и в Сингапуре. Подобные результаты встроены в ДНК нашей машины, и найти их причины непросто. Это как будто врожденное. Но мы знаем, в чем надо оптимизировать болид, как лучше заводить шины в рабочее окно.

Но машина строится на 23 гонки, и всегда будут этапы-исключения, где форма будет хуже обычной. Монако – однозначное исключение. Здесь нужна совсем не такая машина, как для усредненной трассы».

Вольф также рассказал, как команда борется с эмоциями от неудачного этапа:

«Понимая, что провалился, ты начинаешь злиться. Это совершенно нормально. Надо справиться с эмоциями и подумать, что можно оптимизировать в данной ситуации. Если прямо сейчас ничего сделать нельзя, надо подумать, как не допустить повторения такого в будущем».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Грэм Стокер: Тихая революция кандидата в президенты FIA

Предыдущая новость

Грэм Стокер: Тихая революция кандидата в президенты FIA

Следующая новость

Почему у Риккардо не получается в McLaren? Зайдль объяснил

Почему у Риккардо не получается в McLaren? Зайдль объяснил
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Команды Mercedes

Самое читаемое

1
Формула 1

Грэм Стокер: Тихая революция кандидата в президенты FIA

2
Формула 1

Вольф возложил на Боттаса часть вины за проблемы с гайкой

1дн
3
Формула 1

Почему у Риккардо не получается в McLaren? Зайдль объяснил

4
Формула 1

Расплата с жизнью и лучший результат в карьере. Как Мазепин провел Гран При Монако

1дн
5
Формула 1

Подставившую Боттаса гайку сняли только с помощью Ferrari

1дн
Самое важное:
Вильнев отказал Леклеру в сочувствии
Формула 1

Вильнев отказал Леклеру в сочувствии

Ferrari ожидает повторения успеха Монако при определенных условиях
Формула 1

Ferrari ожидает повторения успеха Монако при определенных условиях

Почему у Риккардо не получается в McLaren? Зайдль объяснил
Формула 1

Почему у Риккардо не получается в McLaren? Зайдль объяснил

Вольф: Провалы в Монако встроены в ДНК Mercedes
Формула 1

Вольф: Провалы в Монако встроены в ДНК Mercedes

Грэм Стокер: Тихая революция кандидата в президенты FIA
Формула 1

Грэм Стокер: Тихая революция кандидата в президенты FIA

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Mercedes Больше от
Mercedes
Mercedes о тактике Хэмилтона: У нас не было выбора Гран При Монако
Формула 1

Mercedes о тактике Хэмилтона: У нас не было выбора

Вольф возложил на Боттаса часть вины за проблемы с гайкой Гран При Монако
Формула 1

Вольф возложил на Боттаса часть вины за проблемы с гайкой

Mercedes предупредила о возможности протеста на Red Bull в Баку Гран При Азербайджана
Формула 1

Mercedes предупредила о возможности протеста на Red Bull в Баку

Самое читаемое Сегодня

Грэм Стокер: Тихая революция кандидата в президенты FIA
Формула 1 Формула 1

Грэм Стокер: Тихая революция кандидата в президенты FIA

Вольф возложил на Боттаса часть вины за проблемы с гайкой
Формула 1 Формула 1

Вольф возложил на Боттаса часть вины за проблемы с гайкой

Почему у Риккардо не получается в McLaren? Зайдль объяснил
Формула 1 Формула 1

Почему у Риккардо не получается в McLaren? Зайдль объяснил

Расплата с жизнью и лучший результат в карьере. Как Мазепин провел Гран При Монако
Формула 1 Формула 1

Расплата с жизнью и лучший результат в карьере. Как Мазепин провел Гран При Монако

Подставившую Боттаса гайку сняли только с помощью Ferrari
Формула 1 Формула 1

Подставившую Боттаса гайку сняли только с помощью Ferrari

Леклер сошел в Монако еще до старта. Как Ferrari проглядела поломку?
Формула 1 Формула 1

Леклер сошел в Монако еще до старта. Как Ferrari проглядела поломку?

Ferrari ожидает повторения успеха Монако при определенных условиях
Формула 1 Формула 1

Ferrari ожидает повторения успеха Монако при определенных условиях

Алонсо: В мои годы второму месту Ferrari радовались как на кладбище
Формула 1 Формула 1

Алонсо: В мои годы второму месту Ferrari радовались как на кладбище

Самое важное:

Вильнев отказал Леклеру в сочувствии
Формула 1 Формула 1

Вильнев отказал Леклеру в сочувствии

Ferrari ожидает повторения успеха Монако при определенных условиях
Формула 1 Формула 1

Ferrari ожидает повторения успеха Монако при определенных условиях

Почему у Риккардо не получается в McLaren? Зайдль объяснил
Формула 1 Формула 1

Почему у Риккардо не получается в McLaren? Зайдль объяснил

Вольф: Провалы в Монако встроены в ДНК Mercedes
Формула 1 Формула 1

Вольф: Провалы в Монако встроены в ДНК Mercedes

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.