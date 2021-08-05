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Формула 1 Новости

Williams: Мы больше не зависим от денег пилотов

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Йост Капито заверил, что его команда теперь выбирает гонщиков без оглядки на кого-либо

Williams: Мы больше не зависим от денег пилотов

Перед летней паузой в Формуле 1 появились слухи, что протеже Mercedes Ник де Врис в 2022 году будет выступать за Williams. В британской команде сейчас есть другой воспитанник Mercedes – Джордж Расселл. И де Врис должен занять его место на будущий год.

Однако глава Williams Йост Капито заверил, что Гроув больше не зависит от других команд при выборе пилота, и также не нуждается в рента-драйверах.

«Мы в Williams можем сами выбирать себе пилотов, – сказал Капито. – И мы больше не зависим от денег пилотов, как в прошлом. У нас есть долгосрочный план по возвращению в лидеры и выбираем гонщиков, которые под этот план подходят. Мы думаем только об этом. Конечно, кто-то может к нам обратиться, но решение за нами».

Капито также рассказал о подготовке Williams к новому сезону:

«Мы уже довольно давно переключились на 2022 год. Если мы увидим какое-то очевидное улучшение для нынешней машины, то сделаем его. Но наш фокус на сезоне-2022.

Сейчас трудно судить о шансах [на 2022-й]. Все команды работают сами по себе и ты не знаешь, что сделали другие. Это сражение с невидимым соперником. Просто все стараются, а расстановка сил в следующем году станет сюрпризом».

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