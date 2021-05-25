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Формула 1 Новости

Почему у Риккардо не получается в McLaren? Зайдль объяснил

Соавтор:
Джон Нобл
Перевод:
Иван Матушкин
, редактор

Адаптация Даниэля оказалась непростой

Почему у Риккардо не получается в McLaren? Зайдль объяснил

Даниэль Риккардо столкнулся с серьезными проблемами в первых гонках после перехода в McLaren. За пять этапов австралиец лишь раз опередил своего напарника Ландо Норриса в гонке, а в квалификациях уже дважды не смог пробиться в третий сегмент. 

Глава McLaren Андреас Зайдль объяснил, что болид MCL35M требует особого стиля пилотажа, к которому Риккардо пока не адаптировался.

«Его гонка, по сути, закончилась после первого поворота, где он потерял две позиции, – сказал Зайдль. – Прорваться в очки шансов больше не было. Теперь надо просто оставить этот этап позади.

С начала сезона мы с ним сделали важные шаги вперед. Чтобы быстрее ехать на нашей машине, нужен специфический стиль вождения. Не естественный стиль для Даниэля. Поэтому ему непросто, но надо продолжать работать. Сохранять спокойствие, все анализировать, учиться и адаптироваться к машине. 

Он видит, что потенциал есть, надо лишь его реализовать. А мы, как команда, смотрим, чем можем ему помочь, чтобы он чувствовал себя более естественно».

В то же время, объяснить, каких именно особенностей стиля требует от пилотов машина McLaren, Зайдль не смог.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо
Команды McLaren

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