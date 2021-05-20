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Формула 1 Новости

Райкконен: 20 лет назад гонщикам не требовалось столько правил

Соавтор:
Алекс Калинаукас
, Редактор
Перевод:
Иван Матушкин
, редактор

Ветеран Ф1 считает, что гонщики стали хуже обращаться друг с другом на трассе

Райкконен: 20 лет назад гонщикам не требовалось столько правил

Кими Райкконен проводит в Формуле 1 19-й сезон и является рекордсменом по числу Гран При. Многие ветераны автоспорта сетуют на то, что Ф1 за последние годы сильно изменилась к худшему. Сам финн считает, что сильных перемен не было, хотя видит отличие в отношениях гонщиков друг к другу.

«Все меняется от гонки к гонке, но я не думаю, что стандарты сильно изменились, – сказал Райкконен. – Большая разница в том, что теперь для всего придумали правила. Их так много, что чего бы ты ни делал, для этого есть правило. Иногда от этого хуже, в зависимости от того, что ты сделал. 

Но когда я начинал карьеру, пилоты были друг к другу честнее. Если ты обгонял, тебя не то, что пропускали, но никто тебя не блокировал. И нам для этого не требовались правила! 
за 20 лет спорт в этом плане изменился, но таковы правила нашей игры».

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