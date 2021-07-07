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Формула 1 Новость

FIA предостерегла команды Ф1: охранники – это не механики

Соавтор:
Кирилл Качнов
, Главный редактор

Судьям пришлось одернуть коллективы, которые начали договариваться с охраной боксов о кое-какой внеплановой работе

FIA предостерегла команды Ф1: охранники – это не механики

FIA предупредила команды Формулы 1 о недопустимости привлечения охранников, которые во время Гран При находятся в боксах по ночам, к любым действиям с находящимся в боксах оборудованием.

Напомним, что по ходу соревнований действует т.н. комендантский час: механики должны покинуть боксы не позже определенного времени и вновь приступить к работе могут не раньше чем через 9 часов. Каждая команда по ходу сезона может дважды нарушить это правило без каких-либо санкций – на третий же и последующие разы проведение каких-либо работ в период комендантского часа наказывается.

В отсутствие сотрудников команды в боксах находится охрана – и, по сообщению сайта WTF1, некоторые команды по ходу недавнего Гран При Австрии договаривались с охранниками о некой помощи в рамках подготовки к утренним работам. Конечно, речь не шла о каких-либо действиях с машиной –  тем не менее, охранники могли, к примеру, заранее разместить в нужных зонах какое-то оборудование и инструменты. Чтобы механики, оказавшись в боксах, сразу приступали к работам и не тратили время на подготовку.

Как сообщают журналисты, представители FIA проинформировали команды, что на ближайших Гран При будут особенно тщательно следить за происходящим в боксах в отсутствие механиков. И если охранники будут замечены в каких-либо манипуляциях с оборудованием, штрафные санкции вполне возможны.

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