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Формула 1 Новости

«Я Льюису проиграл». Феттель отказался давать советы Ферстаппену

Соавтор:
Люк Смит
, Редактор Ф1
Перевод:
Иван Матушкин
, редактор

Себастьян не считает себя авторитетом в борьбе с Хэмилтоном

«Я Льюису проиграл». Феттель отказался давать советы Ферстаппену

В этом году Макс Ферстаппен стал первым серьезным конкурентом Льюиса Хэмилтона в борьбе за лидерство в чемпионате со времен Себастьяна Феттеля. По этому поводу немцу предложили дать пилоту Red Bull пару советов, но он отказался.

«У меня нет советов, я-то сам не преуспел, – сказал Феттель. – Льюис меня побил. Так что мне лучше советов не давать! Полагаю, он-то хочет добиться успеха. Год длинный, гонок много, советы тут не помогут».

Феттель также отказался оценить ход борьбы Ферстаппена с Хэмилтоном: «Я их борьбы особо не видел, потому что был слишком далеко позади. Но думаю, они очень близки по темпу. А в таком случае вы часто сражаетесь за одну и ту же позицию на трассе. Здорово, когда за лидерство борются два разных пилота на двух разных машинах».

Заодно гонщик Aston Martin прокомментировал возможность столкновения Макса и Льюиса: «Люди со стороны не всегда понимают, как близко мы иногда едем друг к другу и как легко все может пойти плохо без чьих-либо намерений. Никто не идет на обгон, чтобы столкнуться с другой машиной. Но иногда, при таких маленьких разрывах, ты атакуешь или защищаешься, и какой-то мелочи хватает, чтобы все пошло не так».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Себастьян Феттель , Макс Ферстаппен

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