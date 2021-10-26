В пелотоне Формулы 1 будущего года сейчас заняты уже 19 вакансий из 20. Свободным остается лишь одно место в Alfa Romeo. Пока очень сложно предсказывать, кому оно достанется: и без того запутанная ситуация недавно еще более усложнилась после слухов о желании американцев из Andretti выкупить контрольный пакет команды.

В 2022 году Ф1 радикально сменит регламент, потому начинать чемпионат с полностью обновленным составом – значит, оказаться в положении догоняющих. Именно эти соображения чаще всего приводят, когда рассуждают о шансах Антонио Джовинацци сохранить место в Хинвиле.

Прежде гонщик мог опираться на поддержку земляков из Ferrari, но с будущего года Скудерия больше не определяет одного из гонщиков Alfa Romeo.

«Да, ситуация непростая, – признался Антонио журналистам в Остине. – Знаете, если вы спросите любого гонщика, он ответит, что когда не знаешь своего будущего, выступать сложнее. Тебе хочется иметь определенность, остаешься ты [в Ф1] или нет.

Мое положение не идеально, но знаете, тут нет ничего нового, и я просто стараюсь выступать как можно лучше, даже чувствуя этот прессинг. Но я уже не раз повторял, что для меня сентябрь и октябрь всегда оказываются такими. Всегда возникают какие-то, скажем так, сложности с планами на будущее.

Проблема в том, что ситуация не в моих руках. Решение тут не за мной. Я могу лишь добиваться результатов и ехать быстро. А решать будут другие».

Он добавил, что не знает, поможет ли ему смена собственника и переход команды под контроль Andretti.

«Я не могу повлиять на это, – объяснил Джовинацци. – Тут лучше спросить Фреда [Вассера, руководителя Alfa Romeo]. Да это большое имя, громкое. Но я не знаю подробностей. Посмотрим, к чему все придет, но это не в моих руках».

Кроме Антонио, который в нынешнем сезоне Ф1 заработал всего одно очко, кандидатом на место в команде называют пилота Формулы 2 Гуанью Чжоу.