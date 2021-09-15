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Формула 1 Новости

Алонсо призвал снизить неравенство в Формуле 1

Автор:
, редактор
Соавтор:
Олег Карпов

Фернандо хочет, чтобы шансы середняков на подиум выросли

Алонсо призвал снизить неравенство в Формуле 1

После спринта на Гран При Италии Фернандо Алонсо призвал Формулу 1 сделать формат квалификации таким, при котором возрастет шанс на ошибку пилотов топ-команд и повысится вероятность неожиданного результата. 

После завершения этапа испанец также призвал сделать болиды более равными, чтобы у пилотов команд-середняков были шансы на успех при особенно ярком выступлении. 

«С чем нам надо разобраться, это с разницей между машинами, – сказал Алонсо. – Вероятно, следующий год станет первым шагом к этому. Сейчас если у тебя боеспособная машина, то ты борешься только с напарником и 95% гонок завершаешь на подиуме. Не важно, 19-летний дебютант ты или тебе 45 лет и ты самый старый в пелотоне. 95% гонок – на подиуме. 

Нам надо с этим разобраться. Сделать так, чтобы вдохновенная гонка влияла на результат сильнее, чтобы в такой день можно было биться за подиум. Сейчас это невозможно».

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