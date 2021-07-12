Марко объяснил разницу между Пересом и Элбоном

Red Bull дважды меняла пилотов за последнюю пару лет. В августе 2019 года Алекс Элбона заменил Пьера Гасли, а прошедшей зимой на место самого Элбона пришел Серхио Перес.

Все эти гонщики явно проигрывают своему напарнику Максу Ферстаппену. Но советник Red Bull Хельмут Марко считает, что на фоне Элбона Переса выделяет стабильность.

«Разница в том, что Перес более стабилен, – сказал Марко. – Когда он как следует проводит квалификацию, например, берет второе место в Имоле или третье в Шпильберге, он добивается результатов, каких у Элбона не было. А в гонке на свободном пространстве он едет почти на уровне Ферстаппена».

При этом Red Bull пока не продлила контракт с Пересом на 2022 год и Марко не уверен, что сделает это: «Надо подумать. Полагаю, мы примем решение во время летнего перерыва».

Элбон зимой стал резервным пилотом Red Bull, но Марко не исключает его возвращения в Ф1 в роли боевого гонщика: «Элбон очень хорошо на симуляторе. Мы пытаемся сохранить его в семье Red Bull. Но если у него будет шанс выступать где-то еще, мы не станем стоять на пути».

А вот предшественник Элбона Гасли сейчас является лидером AlphaTauri. По словам Марко, француз сильно изменился с 2019 года, но возвращать в Милтон-Кинс его пока не собираются:

«Сейчас мы видим лучшую версию Гасли за все время. Но сейчас вопрос его возвращения в Red Bull не стоит. Однако, Гасли изменился. У нас был с ним недавно долгий разговор. И сейчас он бы так не реагировал и не выступал, как тогда».