Боттас: Я не чувствовал себя в тени Хэмилтона

Валттери Боттас покинет Mercedes в конце 2021 года после пяти лет в команде. Все сезоны он завершил с поражением от своего напарника Льюиса Хэмилтона. Многие считали, что финна изначально брали в команду вторым номером без шансов на борьбу с Хэмилтоном.

Однако сам Боттас не считает, что провел пять лет в тени напарника.

«Я не знаю насчет тени, – сказал Боттас. – Понятно, что если смотреть на результаты, то Льюис каждый год меня побеждал. В этом плане я был в тени, но ощущения у меня такого не было. Мы команда и работаем вместе.

К сожалению, в этом году я уже не претендую на титул, и только борюсь за Кубок конструкторов. Но в новой команде у меня будет новый старт и я надеюсь, что смогу работать с напарником, кем бы он ни был».

Об уходе Боттаса было объявлено перед Гран При Италии. Но сам он знал об этом еще во время летнего перерыва в календаре:

«Я не люблю рассказывать такие детали, ведь это приватный вопрос. Могу сказать, что перед Спа уже знал как все будет. В Будапеште перед перерывом решение еще не было принято. Но в августе перед Спа мы приняли решение».