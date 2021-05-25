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Формула 1 Новости

Алонсо: Во Франции для меня начнется новый сезон

Соавтор:
Олег Карпов
Перевод:
Иван Матушкин
, редактор

Фернандо считает, что первые шесть Гран При слишком тяжелы для адаптации к машине

Алонсо: Во Франции для меня начнется новый сезон

Фернандо Алонсо вернулся в Формулу 1 после двухлетней паузы и пока лишь дважды за пять гонок попал в топ-10. Испанец также регулярно проигрывает в квалификациях и гонках своему партнеру по Alpine Эстебану Окону. 

Сам двукратный чемпион мира признался, что для улучшения результатов ему нужно обновление рулевой системы. Однако из-за неудобного календаря ждать его придется до Гран При Франции.

«Думаю, они принесут больше пользы на не уличных трассах, – сказал Алонсо. – Так что даже этап в Баку приходится на неудачное время. В каком-то смысле, календарь не очень подходит для новичка. Были Имола и Портиман, где я не выступал очень давно или вообще не выступал. А теперь две городские трассы – Баку и Монако. Первые шесть этапов очень сложны для адаптации.

Надеюсь, во Франции для меня начнется новый чемпионат. Хочу, чтобы мы что-то сделали с рулежкой, чтобы я лучше чувствовал баланс и обратную связь от машины».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо
Команды Alpine

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