Стартовую прямую Сильверстоуна назвали в честь Хэмилтона

Руководство гоночной трассы в Сильверстоуне приняло решение присвоить стартовой прямой британского автодрома имя Льюиса Хэмилтона. Это – первый случай, когда какой-либо участок «Сильверстоуна» называют в честь гонщика.

Самому семикратному чемпиону мира эту новость сообщил еще один экс-пилот Ф1 Дэвид Култхард – шотландец в настоящий момент является президентом Британского клуба гонщиков, которому принадлежит знаменитый автодром.

«Это большой сюрприз! – отреагировал пилот Mercedes. – Я сразу вспоминаю, как сам приезжал в Сильверстоун зрителем, видел гонки с участием Найджела Мэнселла, сам был в этой огромной толпе болельщиков. Эти воспоминания согревают мне сердце.

Это весьма значимый момент – я просто ошарашен. Тем более, что ни один из пилотов не был удостоен такой части. Я очень благодарен – и надеюсь, в будущем еще не раз докажу, что такой подарок мне сделали не просто так!»