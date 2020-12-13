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Формула 1 / Новость

Стартовую прямую Сильверстоуна назвали в честь Хэмилтона

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Стартовую прямую Сильверстоуна назвали в честь Хэмилтона
Автор:
, Главный редактор

Семикратный чемпион мира стал первым гонщиком, у которого появился именной участок на этой знаменитой трассе

Руководство гоночной трассы в Сильверстоуне приняло решение присвоить стартовой прямой британского автодрома имя Льюиса Хэмилтона. Это – первый случай, когда какой-либо участок «Сильверстоуна» называют в честь гонщика.

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Самому семикратному чемпиону мира эту новость сообщил еще один экс-пилот Ф1 Дэвид Култхард – шотландец в настоящий момент является президентом Британского клуба гонщиков, которому принадлежит знаменитый автодром.

«Это большой сюрприз! – отреагировал пилот Mercedes. – Я сразу вспоминаю, как сам приезжал в Сильверстоун зрителем, видел гонки с участием Найджела Мэнселла, сам был в этой огромной толпе болельщиков. Эти воспоминания согревают мне сердце.

Это весьма значимый момент – я просто ошарашен. Тем более, что ни один из пилотов не был удостоен такой части. Я очень благодарен – и надеюсь, в будущем еще не раз докажу, что такой подарок мне сделали не просто так!»

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Автор Кирилл Качнов

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