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Стартовая решетка спринта Гран При США

Борьба в короткой субботней квалификация на трассе в Остине получилась невероятно упорной: четыре гонщика из четырех разных команд в споре за поул уложились в одну десятую

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Чжоу Гауньюй, Alfa Romeo C43, Валттери Боттас, Alfa Romeo C43, на пит-лейне

 

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1

 Макс Ферстаппен

 

 

2

 

 

 

 Шарль Леклер

3

 Льюис Хэмилтон

 

 

4

 

 

 

 Ландо Норрис

5

 Оскар Пиастри

 

6

 

 

 

 Карлос Сайнс

7

 Серхио Перес

 

 

 

8

 

 

 

 Алекс Элбон

9

 Пьер Гасли

10

 

 

 

Даниэль Риккардо

11

 Джордж Расселл

 

 

*пилот показал в 

квалификации восьмой

результат, но был 

наказан за блокировку

12

 

 

 Фернандо Алонсо

13

 Эстебан Окон

 

 

 

14

 

 

 

 Лэнс Стролл

 

15

 Чжоу Гуаньюй

 

16

 

 

 

 Нико Хюлькенберг

17

 Кевин Магнуссен

 

 

 

18

 

 

 

  Валттери Боттас

 

19

 Юки Цунода

 

20

 

 

 

United States Логан Сарджент

 

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