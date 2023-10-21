Стартовая решетка спринта Гран При США
Борьба в короткой субботней квалификация на трассе в Остине получилась невероятно упорной: четыре гонщика из четырех разных команд в споре за поул уложились в одну десятую
|
1
|
Макс Ферстаппен
|
2
|
Шарль Леклер
|
3
|
Льюис Хэмилтон
|
4
|
Ландо Норрис
|
5
|
Оскар Пиастри
|
6
|
Карлос Сайнс
|
7
|
Серхио Перес
|
8
|
Алекс Элбон
|
9
|
Пьер Гасли
|
10
|
Даниэль Риккардо
|
11
|
Джордж Расселл
*пилот показал в
квалификации восьмой
результат, но был
наказан за блокировку
|
12
|
Фернандо Алонсо
|
13
|
Эстебан Окон
|
14
|
Лэнс Стролл
|
15
|
Чжоу Гуаньюй
|
16
|
Нико Хюлькенберг
|
17
|
Кевин Магнуссен
|
18
|
Валттери Боттас
|
19
|
Юки Цунода
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20
|
Логан Сарджент
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