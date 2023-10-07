Стартовая решетка спринта Гран При Катара

1 Оскар Пиастри



2 Ландо Норрис 3 Макс Ферстаппен 4 Джордж Расселл 5 Карлос Сайнс 6 Шарль Леклер 7 Нико Хюлькенберг 8 Серхио Перес 9 Фернандо Алонсо 10 Эстебан Окон 11 Пьер Гасли 12 Льюис Хэмилтон

13 Валттери Боттас 14 Лиам Лоусон 15 Чжоу Гуаньюй 16 Лэнс Стролл 17 Алекс Элбон 18 Юки Цунода 19 Кевин Магнуссен 20

Логан Сарджент

На этом Гран При мы использовали для представления решетки чуть иную графику. Напишите в комментариях, какой вариант вам нравится больше – такой или прежний.