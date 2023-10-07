Стартовая решетка спринта Гран При Катара
Укороченная субботняя квалификация на трассе «Лосаил» принесла очень неожиданные результаты. Вот какие позиции пилоты займут на субботней решетке
|
1
|
Оскар Пиастри
|
2
|
Ландо Норрис
|
3
|
Макс Ферстаппен
|
4
|
Джордж Расселл
|
5
|
Карлос Сайнс
|
6
|
Шарль Леклер
|
7
|
Нико Хюлькенберг
|
8
|
Серхио Перес
|
9
|
Фернандо Алонсо
|
10
|
Эстебан Окон
|
11
|
Пьер Гасли
|
12
|
Льюис Хэмилтон
|
13
|
Валттери Боттас
|
14
|
Лиам Лоусон
|
15
|
Чжоу Гуаньюй
|
16
|
Лэнс Стролл
|
17
|
Алекс Элбон
|
18
|
Юки Цунода
|
19
|
Кевин Магнуссен
|
20
|
Логан Сарджент
На этом Гран При мы использовали для представления решетки чуть иную графику. Напишите в комментариях, какой вариант вам нравится больше – такой или прежний.
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