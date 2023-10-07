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Формула 1 / Гран При Катара Статистика

Стартовая решетка спринта Гран При Катара

Укороченная субботняя квалификация на трассе «Лосаил» принесла очень неожиданные результаты. Вот какие позиции пилоты займут на субботней решетке

После старта: впереди Льюис Хэмилтон, Mercedes W12, Пьер Гасли, AlphaTauri AT02
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1

 Оскар Пиастри

 



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 Ландо Норрис

3

 Макс Ферстаппен

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 Джордж Расселл

 

5

 Карлос Сайнс

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 Шарль Леклер

7

 Нико Хюлькенберг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 Серхио Перес

9

 Фернандо Алонсо

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 Эстебан Окон

11

 

 Пьер Гасли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 Льюис Хэмилтон

13

  Валттери Боттас

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

New Zealand Лиам Лоусон

15

 Чжоу Гуаньюй

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 Лэнс Стролл

 

17

 Алекс Элбон

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 Юки Цунода

19

 Кевин Магнуссен

 

 

 

 

 

20

 


 

 

 

United States Логан Сарджент

На этом Гран При мы использовали для представления решетки чуть иную графику. Напишите в комментариях, какой вариант вам нравится больше – такой или прежний

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