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Формула 1 / Гран При Италии Новости

Стартовая решетка спринта Гран При Италии

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Антонио Джовинацци во второй раз подряд пробился в первую десятку, а Джордж Расселл обошелся без квалификационных успехов

Стартовая решетка спринта Гран При Италии

Главное событие этого гоночного уик-энда – Гран При Италии Формулы 1.

Этот уик-энд стал вторым, который проходит по нестандартной схеме – с квалификацией в пятницу и короткой гонкой (т.н. спринтерской квалификацией) в субботу.

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Напомним, в этом случае на старт спринта пилоты могут выходить на любом типе шин – правило использования покрышек, на которых было показано лучшее время во втором сегменте, в этом случае не работает.

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1

 

Валттери Боттас

(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Льюис Хэмилтон

(Mercedes)

 

3

 

 

 Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 Ландо Норрис

(McLaren)

 

 

5

 

Australia Даниэль Риккардо

(McLaren) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

 Пьер Гасли

(AlphaTauri)

 

 

 

 

7

 

Карлос Сайнс

(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Monaco Шарль Леклер

(Ferrari) 

 

 

 

9

 

 

Mexico Серхио Перес

(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Italy Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 

 

11

 

 

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 

 Лэнс Стролл

(Aston Martin)

 

 

13

 

 Фернандо Алонсо

(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

 Эстебан Окон

(Alpine)

 

 

15

 

 

Джордж Расселл

(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

 

Николя Латифи

(Williams)

 

 

17

 

Japan Юки Цунода

(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

Germany Мик Шумахер

(Haas)

 

 

19

 

Poland Роберт Кубица
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Russian Federation Никита Мазепин

(Haas)

 

 

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