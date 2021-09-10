Стартовая решетка спринта Гран При Италии

Главное событие этого гоночного уик-энда – Гран При Италии Формулы 1.

Этот уик-энд стал вторым, который проходит по нестандартной схеме – с квалификацией в пятницу и короткой гонкой (т.н. спринтерской квалификацией) в субботу.

Напомним, в этом случае на старт спринта пилоты могут выходить на любом типе шин – правило использования покрышек, на которых было показано лучшее время во втором сегменте, в этом случае не работает.

1 Валттери Боттас (Mercedes) 2 Льюис Хэмилтон (Mercedes) 3 Макс Ферстаппен

(Red Bull) 4 Ландо Норрис (McLaren) 5 Даниэль Риккардо (McLaren) 6



Пьер Гасли (AlphaTauri) 7 Карлос Сайнс (Ferrari) 8 Шарль Леклер

(Ferrari) 9 Серхио Перес

(Red Bull) 10 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 11 Себастьян Феттель (Aston Martin) 12

Лэнс Стролл (Aston Martin) 13 Фернандо Алонсо

(Alpine) 14



Эстебан Окон (Alpine) 15 Джордж Расселл (Williams) 16

Николя Латифи (Williams) 17 Юки Цунода (AlphaTauri) 18



Мик Шумахер

(Haas) 19 Роберт Кубица

(Alfa Romeo) 20 Никита Мазепин

(Haas)