Стартовая решетка спринта Гран При Италии
Антонио Джовинацци во второй раз подряд пробился в первую десятку, а Джордж Расселл обошелся без квалификационных успехов
Главное событие этого гоночного уик-энда – Гран При Италии Формулы 1.
Этот уик-энд стал вторым, который проходит по нестандартной схеме – с квалификацией в пятницу и короткой гонкой (т.н. спринтерской квалификацией) в субботу.
Читайте также:
Напомним, в этом случае на старт спринта пилоты могут выходить на любом типе шин – правило использования покрышек, на которых было показано лучшее время во втором сегменте, в этом случае не работает.
Читайте также:
|
1
|
Валттери Боттас
(Mercedes)
|
2
|
Льюис Хэмилтон
(Mercedes)
|
3
|
Макс Ферстаппен
|
4
|
Ландо Норрис
(McLaren)
|
5
|
Даниэль Риккардо
(McLaren)
|
6
|
Пьер Гасли
(AlphaTauri)
|
7
|
Карлос Сайнс
(Ferrari)
|
8
|
Шарль Леклер
(Ferrari)
|
9
|
Серхио Перес
(Red Bull)
|
10
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|
11
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
12
|
Лэнс Стролл
(Aston Martin)
|
13
|
Фернандо Алонсо
(Alpine)
|
14
|
Эстебан Окон
(Alpine)
|
15
|
Джордж Расселл
(Williams)
|
16
|
Николя Латифи
(Williams)
|
17
|
Юки Цунода
(AlphaTauri)
|
18
|
Мик Шумахер
(Haas)
|
19
|
Роберт Кубица
|
20
|
Никита Мазепин
(Haas)
Предыдущая новость
Боттасу сменили мотор: в воскресенье финн стартует последним
Следующая новость
Хорнер: Перес потерял полсекунды, помогая Ферстаппену