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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Результаты

Стартовая решетка спринта Гран При Эмилии-Романьи

Пилоты Mercedes не пробились в первую десятку – зато там нашлось место Магнуссену и Феттелю

Автор:
, журналист (Франция)
Стартовая решетка спринта Гран При Эмилии-Романьи
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Днем в пятницу на трассе в Имоле прошла квалификация Гран При Эмилии-Романьи (напомним, этот этап – один из трех в сезоне, который проходит по нестандартному расписанию, со спринтерской гонкой в субботу).
 
Победителем квалификации, несколько раз прерывавшейся красными флагами и продлившейся чуть ли не два часа, стал Макс Ферстаппен – для действующего чемпиона мира это первый квалификационный успех в сезоне. Впрочем, главной сенсацией заездов, пожалуй, стал результат Кевина Магнуссена – это лучший результат гонщика Haas за все время выступлений американского коллектива в Формуле 1.
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1

  Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  Шарль Леклер
(Ferrari)

3

  Ландо Норрис
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Кевин Магнуссен
(Haas) 

 

5

 

  Фернандо Алонсо
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Даниэль Риккардо
(McLaren)

7

 

  Серхио Перес
(Red Bull)

 



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo) 

9

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

 



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

  Карлос Сайнс
(Ferrari) 

11

  Джордж Расселл
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Мик Шумахер
(Haas) 

13

 

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes) 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Гуанью Чжоу
(Alfa Romeo)

15

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

17

  Пьер Гасли
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 

  Николя Латифи
(Williams)

19

  Эстебан Окон
(Alpine) 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

  Александр Элбон
(Williams)
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