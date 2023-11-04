Стартовая решетка спринта Гран При Бразилии
Ландо Норрис будет стартовать с самой лучшей позиции впервые с Гран При России 2021 года. А вот как выглядит полная решетка
|
1
|
Ландо Норрис
|
2
|
Макс Ферстаппен
|
3
|
Серхио Перес
|
4
|
Джордж Расселл
|
5
|
Льюис Хэмилтон
|
6
|
Юки Цунода
|
7
|
Шарль Леклер
|
8
|
Даниэль Риккардо
|
9
|
Карлос Сайнс
|
10
|
Оскар Пиастри
|
11
|
Кевин Магнуссен
|
12
|
Нико Хюлькенберг
|
13
|
Пьер Гасли
|
14
|
Валттери Боттас
|
15
|
Фернандо Алонсо
|
16
|
Эстебан Окон
|
17
|
Лэнс Стролл
|
18
|
Чжоу Гуаньюй
|
19
|
Алекс Элбон
|
20
|
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