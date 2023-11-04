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Стартовая решетка спринта Гран При Бразилии

Ландо Норрис будет стартовать с самой лучшей позиции впервые с Гран При России 2021 года. А вот как выглядит полная решетка

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Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Алекс Элбон, Williams FW45, Логан Сарджент, Williams FW45, другие гонщики на пит-лейне
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1

 Ландо Норрис

 

 

 

2

 

 

 

 Макс Ферстаппен

3

 Серхио Перес

 

 

4

 

 

 

 Джордж Расселл

 

5

 

 Льюис Хэмилтон

 

6

 

 

 

 Юки Цунода

7

 Шарль Леклер

 

 

8

 

 

 

Даниэль Риккардо

9

 Карлос Сайнс

 

 

10

 

 

 

 Оскар Пиастри

11

 Кевин Магнуссен

 

12

 

 

 

 Нико Хюлькенберг

13

 Пьер Гасли

 

 

 

14

 

 

 

  Валттери Боттас

 

15

 Фернандо Алонсо

 

 

 

16

 

 

 

 Эстебан Окон

17

 Лэнс Стролл

 

 

 

 

18

 

 

 

 Чжоу Гуаньюй

19

 Алекс Элбон

 

 

20

 

 

 

United States Логан Сарджент

 

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