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Формула 1 / Гран При Бельгии Статистика

Стартовая решетка спринта Гран При Бельгии

Вот какие стартовые позиции займут пилоты на старте короткой субботней гонки на легендарной трассе в Спа

Оскар Пиастри, McLaren MCL60
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1

 

Netherlands Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 Оскар Пиастри

(McLaren) 

3

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

  Шарль Леклер
(Ferrari)

5

  Ландо Норрис
(McLaren)

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

  Пьер Гасли
(Alpine)

7

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 Серхио Перес
(Red Bull)

9

  Эстебан Окон
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 Джордж Расселл
(Mercedes)

11

Даниэль Риккардо
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Александр Элбон
(Williams)

13

 

United States Логан Сарджент
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

15

 

 

  Фернандо Алонсо
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 Юки Цунода
(AlphaTauri)

17

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

 Кевин Магнуссен
(Haas)

19

 Чжоу Гуаньюй
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

  Нико Хюлькенберг

(Haas)
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