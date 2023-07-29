Стартовая решетка спринта Гран При Бельгии
Вот какие стартовые позиции займут пилоты на старте короткой субботней гонки на легендарной трассе в Спа
|
1
|
Макс Ферстаппен
|
2
|
Оскар Пиастри
(McLaren)
|
3
|
Карлос Сайнс
|
4
|
Шарль Леклер
|
5
|
Ландо Норрис
|
6
|
Пьер Гасли
|
7
|
Льюис Хэмилтон
|
8
|
Серхио Перес
|
9
|
Эстебан Окон
|
10
|
Джордж Расселл
|
11
|
Даниэль Риккардо
|
12
|
Александр Элбон
|
13
|
Логан Сарджент
|
14
|
Лэнс Стролл
|
15
|
Фернандо Алонсо
|
16
|
Юки Цунода
|
17
|
Валттери Боттас
|
18
|
Кевин Магнуссен
|
19
|
Чжоу Гуаньюй
|
20
|
Нико Хюлькенберг
(Haas)
Первая тройка в квалификации спринта уложилась в 0,025. Поул все равно у Макса
Ферстаппен о поуле спринта: Важен не отрыв, а результат
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