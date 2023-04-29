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Формула 1 / Гран При Азербайджана Статистика

Стартовая решетка спринта Гран При Азербайджана

В Баку участники Формулы 1 провели первую в истории спринтерскую квалификацию. Вот какими оказались ее итоги

Стартовая решетка спринта Гран При Азербайджана
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1

  Шарль Леклер
(Ferrari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  Серхио Перес
(Red Bull)

3

 

Netherlands Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

  Джордж Расселл
(Mercedes)

5

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

7

  Александр Элбон
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

  Фернандо Алонсо
(Aston Martin)

9

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

  Ландо Норрис
(McLaren)

11

 

  Оскар Пиастри

(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

  Нико Хюлькенберг

(Haas)

 

13

  Кевин Магнуссен
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 Чжоу Гуаньюй
(Alfa Romeo)

 

15

 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

17

 

  Пьер Гасли
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

 

Netherlands  Ник де Врис
(AlphaTauri)

19

  Эстебан Окон
(Alpine)

*начнет борьбу с пит-лейна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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