Стартовая решетка спринта Гран При Австрии

Хюлькенберг: Мы на круг опоздали с пит-стопом, а то обогнали бы Aston

F1 Формула 1 Гран При Австрии

Хюлькенберг: Мы на круг опоздали с пит-стопом, а то обогнали бы Aston Хюлькенберг: Мы на круг опоздали с пит-стопом, а то обогнали бы Aston