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Формула 1 / Гран При Австрии Статистика

Стартовая решетка спринта Гран При Австрии

Вот какие стартовые позиции займут пилоты Ф1 на старте короткой субботней гонки в Шпильберге

Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, Ник де Врис, AlphaTauri AT04, Юки Цунода, AlphaTauri AT04, на пит-лейне
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1

 

Netherlands Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  Серхио Перес
(Red Bull)

3

  Ландо Норрис
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

  Нико Хюлькенберг

(Haas)

5

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

  Фернандо Алонсо
(Aston Martin)

7

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

  Эстебан Окон
(Alpine)

 

9

  Шарль Леклер
(Ferrari)

*пилот показал в квалификации

6-й результат, но получил

штраф за блокировку 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

  Кевин Магнуссен
(Haas) 

11

  Александр Элбон
(Williams)

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

  Пьер Гасли
(Alpine)

13

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

Netherlands  Ник де Врис
(AlphaTauri)

15

 

  Джордж Расселл
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 Чжоу Гуаньюй
(Alfa Romeo)

17

 

  Оскар Пиастри

(McLaren) 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

19

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

United States Логан Сарджент
(Williams)
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