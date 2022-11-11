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Формула 1 / Гран При Бразилии Статистика

Стартовая решетка спринта Ф1 в Сан-Паулу

Такого исхода пятничной сессии не мог предсказать совершенно никто

Стартовая решетка спринта Ф1 в Сан-Паулу
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1

  Кевин Магнуссен
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 Макс Ферстаппен
(Red Bull)

3

  Джордж Расселл
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

  Ландо Норрис
(McLaren)

5

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

*пилот получил штраф за
замену мотора, но его
применят в главной гонке 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Эстебан Окон
(Alpine)

7

  Фернандо Алонсо
(Alpine)

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

9

  Серхио Перес
(Red Bull)

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

  Шарль Леклер
(Ferrari)

11

  Александр Элбон
(Williams)

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Пьер Гасли
(AlphaTauri)

13

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

  Даниэль Риккардо
(McLaren)

15

  Лэнс Стролл
(Aston Martin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Николя Латифи
(Williams)

17

 Гуаньюй Чжоу
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

19

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

  Мик Шумахер
(Haas)
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