Стартовая решетка спринта Ф1 в Сан-Паулу
Такого исхода пятничной сессии не мог предсказать совершенно никто
|
1
|
Кевин Магнуссен
|
2
|
Макс Ферстаппен
|
3
|
Джордж Расселл
|
4
|
Ландо Норрис
|
5
|
Карлос Сайнс
*пилот получил штраф за
|
6
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Эстебан Окон
|
7
|
Фернандо Алонсо
|
8
|
Льюис Хэмилтон
|
9
|
Серхио Перес
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10
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Шарль Леклер
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11
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Александр Элбон
|
12
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Пьер Гасли
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13
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Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
14
|
Даниэль Риккардо
|
15
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Лэнс Стролл
|
16
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Николя Латифи
|
17
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Гуаньюй Чжоу
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18
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Валттери Боттас
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19
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Юки Цунода
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20
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Мик Шумахер
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