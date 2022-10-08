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Формула 1 / Гран При Японии Результаты

Стартовая решетка Гран При Японии

Квалификация прошла на сухой трассе, а вот гонка может начаться под дождем

Стартовая решетка Гран При Японии
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1

 

 Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  Шарль Леклер
(Ferrari)

 

3

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

  Серхио Перес
(Red Bull)

5

  Эстебан Окон
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

 

7

  Фернандо Алонсо
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Джордж Расселл
(Mercedes)

9

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

  Ландо Норрис
(McLaren)

11

  Даниэль Риккардо
(McLaren)

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

13

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 Гуаньюй Чжоу
(Alfa Romeo)

15

  Мик Шумахер
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Александр Элбон
(Williams)

17

  Пьер Гасли
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

  Кевин Магнуссен
(Haas)

19

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Николя Латифи
(Williams) Гонщик показал

худшее время и также получил

штраф в  пять позиций 
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Ферстаппен завоевал поул в Японии, обогнав Леклера на 0,01 секунды
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