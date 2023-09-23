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Формула 1 / Гран При Японии Статистика

Стартовая решетка Гран При Японии

Вот какие результаты принесла квалификация, прошедшая ранним утром на «Сузуке». С обладателем поула вопросов не было изначально, но вот дальше все весьма любопытно

Медицинская машина позади стартовой решетки
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1

 

Netherlands Макс Ферстаппен
Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 Оскар Пиастри

McLaren

3

  Ландо Норрис
McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

  Шарль Леклер
Ferrari

5

 Серхио Перес
Red Bull

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Карлос Сайнс
Ferrari

7

 Льюис Хэмилтон
Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 Джордж Расселл
Mercedes

9

 Юки Цунода
AlphaTauri

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

  Фернандо Алонсо
Aston Martin

11

New Zealand Лиам Лоусон
AlphaTauri

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

  Пьер Гасли
Alpine

13

 Александр Элбон
Williams

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

  Эстебан Окон
Alpine

15

 

 Кевин Магнуссен
Haas

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Валттери Боттас
Alfa Romeo

17

  Лэнс Стролл
Aston Martin

 

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

 

  Нико Хюлькенберг

Haas

19

 Чжоу Гуаньюй
Alfa Romeo

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

United States Логан Сарджент
Williams

 

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