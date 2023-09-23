Стартовая решетка Гран При Японии
Вот какие результаты принесла квалификация, прошедшая ранним утром на «Сузуке». С обладателем поула вопросов не было изначально, но вот дальше все весьма любопытно
|
1
|
Макс Ферстаппен
|
2
|
Оскар Пиастри
McLaren
|
3
|
Ландо Норрис
|
4
|
Шарль Леклер
|
5
|
Серхио Перес
|
6
|
Карлос Сайнс
|
7
|
Льюис Хэмилтон
|
8
|
Джордж Расселл
|
9
|
Юки Цунода
|
10
|
Фернандо Алонсо
|
11
|
Лиам Лоусон
|
12
|
Пьер Гасли
|
13
|
Александр Элбон
|
14
|
Эстебан Окон
|
15
|
Кевин Магнуссен
|
16
|
Валттери Боттас
|
17
|
Лэнс Стролл
|
18
|
Нико Хюлькенберг
Haas
|
19
|
Чжоу Гуаньюй
|
20
|
Логан Сарджент
Ферстаппен выиграл поул на «Сузуке» с преимуществом 0,6 секунды. Пиастри – второй
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