Стартовая решетка Гран При Венгрии
Первый поул в карьере завоевал Джордж Расселл
|
1
|
Джордж Расселл
|
2
|
Карлос Сайнс
|
3
|
Шарль Леклер
|
4
|
Ландо Норрис
|
5
|
Эстебан Окон
|
6
|
Фернандо Алонсо
|
7
|
Льюис Хэмилтон
|
8
|
Валттери Боттас
|
9
|
Даниэль Риккардо
|
10
|
Макс Ферстаппен
|
11
|
Серхио Перес
|
12
|
Гуаньюй Чжоу
|
13
|
Кевин Магнуссен
|
14
|
Лэнс Стролл
|
15
|
Мик Шумахер
|
16
|
Юки Цунода
|
17
|
Александр Элбон
|
18
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
19
|
Пьер Гасли
|
20
|
Николя Латифи
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