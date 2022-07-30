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Формула 1 / Гран При Венгрии Результаты

Стартовая решетка Гран При Венгрии

Первый поул в карьере завоевал Джордж Расселл

Стартовая решетка Гран При Венгрии
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1

  Джордж Расселл
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

3

  Шарль Леклер
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

  Ландо Норрис
(McLaren)

5

  Эстебан Окон
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Фернандо Алонсо
(Alpine)

7

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

 



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

9

  Даниэль Риккардо
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

  Макс Ферстаппен
(Red Bull)

11

  Серхио Перес
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Гуаньюй Чжоу
(Alfa Romeo)

13

  Кевин Магнуссен
(Haas)

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

15

  Мик Шумахер
(Haas)

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

17

  Александр Элбон
(Williams)

 

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

19

  Пьер Гасли
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

  Николя Латифи
(Williams)

 

 
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