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Формула 1 / Гран При Венгрии Статистика

Стартовая решетка Гран При Венгрии

Вот какие стартовые позиции займут пилоты на старте воскресной гонки в пригороде Будапешта

Пьер Гасли, Alpine A523, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, на пит-лейне
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1

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Netherlands Макс Ферстаппен
(Red Bull)

3

  Ландо Норрис
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 Оскар Пиастри

(McLaren) 

 

5

 Чжоу Гуаньюй
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Шарль Леклер
(Ferrari)

7

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

  Фернандо Алонсо
(Aston Martin)

9

 Серхио Перес
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

  Нико Хюлькенберг

(Haas)

11

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Эстебан Окон
(Alpine)

13

Даниэль Риккардо
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

15

 

 

  Пьер Гасли
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 Александр Элбон
(Williams)

17

 Юки Цунода
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

 Джордж Расселл
(Mercedes)

19

 Кевин Магнуссен
(Haas)

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

United States Логан Сарджент
(Williams)
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