Стартовая решетка Гран При Венгрии
Вот какие стартовые позиции займут пилоты на старте воскресной гонки в пригороде Будапешта
|
1
|
Льюис Хэмилтон
|
2
|
Макс Ферстаппен
|
3
|
Ландо Норрис
|
4
|
Оскар Пиастри
(McLaren)
|
5
|
Чжоу Гуаньюй
|
6
|
Шарль Леклер
|
7
|
Валттери Боттас
|
8
|
Фернандо Алонсо
|
9
|
Серхио Перес
|
10
|
Нико Хюлькенберг
(Haas)
|
11
|
Карлос Сайнс
|
12
|
Эстебан Окон
|
13
|
Даниэль Риккардо
|
14
|
Лэнс Стролл
|
15
|
Пьер Гасли
|
16
|
Александр Элбон
|
17
|
Юки Цунода
|
18
|
Джордж Расселл
|
19
|
Кевин Магнуссен
|
20
|
Логан Сарджент
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