Стартовая решетка Гран При Великобритании
В таком порядке гонщики стартуют в Сильверстоуне
|
1
|
Карлос Сайнс
|
2
|
Макс Ферстаппен
|
03
|
Шарль Леклер
|
4
|
Серхио Перес
|
5
|
Льюис Хэмилтон
|
6
|
Ландо Норрис
|
7
|
Фернандо Алонсо
|
8
|
Джордж Расселл
|
9
|
Гуаньюй Чжоу
|
10
|
Николя Латифи
|
11
|
Пьер Гасли
|
12
|
Валттери Боттас
|
13
|
Юки Цунода
|
14
|
Даниэль Риккардо
|
15
|
Эстебан Окон
|
16
|
Александр Элбон
|
17
|
Кевин Магнуссен
|
18
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
19
|
Мик Шумахер
|
20
|
Лэнс Стролл
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