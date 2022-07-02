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Формула 1 / Гран При Великобритании Результаты

Стартовая решетка Гран При Великобритании

В таком порядке гонщики стартуют в Сильверстоуне

Стартовая решетка Гран При Великобритании
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1

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  Макс Ферстаппен
(Red Bull)

03

 

  Шарль Леклер
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

  Серхио Перес
(Red Bull)

5

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Ландо Норрис
(McLaren)

7

  Фернандо Алонсо
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Джордж Расселл
(Mercedes)

9

 Гуаньюй Чжоу
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

  Николя Латифи
(Williams)

11

  Пьер Гасли
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

13

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

  Даниэль Риккардо
(McLaren)

15

  Эстебан Окон
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Александр Элбон
(Williams)

17

 

  Кевин Магнуссен
(Haas)

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

19

  Мик Шумахер
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

 

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