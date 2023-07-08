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Формула 1 / Гран При Великобритании Статистика

Стартовая решетка Гран При Великобритании

Вот какие стартовые позиции займут пилоты на старте по итогам богатой на сюрпризы субботней квалификации в Сильверстоуне

Гонщики тренируют старт после завершения тренировки
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1

 

Netherlands Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  Ландо Норрис
(McLaren)

3

 

  Оскар Пиастри

(McLaren) 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

  Шарль Леклер
(Ferrari)

5

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Джордж Расселл
(Mercedes)

7

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

  Александр Элбон
(Williams)

9

 

  Фернандо Алонсо
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

  Пьер Гасли
(Alpine)

11

 

  Нико Хюлькенберг

(Haas)

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

13

  Эстебан Окон
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

United States Логан Сарджент
(Williams)

15

 

  Серхио Перес
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

17

 Чжоу Гуаньюй
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

 

Netherlands  Ник де Врис
(AlphaTauri)

19

  Кевин Магнуссен
(Haas)

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

*пилот показал в квалификации

15-й результат, но был лишен

его из-за недостаточного

количества топлива в баке
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