Стартовая решетка Гран При Турции
В таком порядке пилоты начнут гонку на трассе в окрестностях Стамбула
Из первой десятки только Юки Цунода стартует на шинах Soft, все остальные начнут гонку на резине Medium.
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|
1
|
Валттери Боттас
(Mercedes)
|
2
|
Макс Ферстаппен
|
3
|
Шарль Леклер
(Ferrari)
|
4
|
Пьер Гасли
(AlphaTauri)
|
5
|
Фернандо Алонсо
(Alpine)
|
6
|
Серхио Перес
(Red Bull)
|
7
|
Ландо Норрис
(McLaren)
|
8
|
Лэнс Стролл
(Aston Martin)
|
9
|
Юки Цунода
(AlphaTauri)
|
10
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
11
|
Льюис Хэмилтон
(Mercedes)
* пилот выиграл квалификацию,
но потерял 10 позиций за замену
двигателя.
|
12
|
Эстебан Окон
(Alpine)
|
13
|
Джордж Расселл
(Williams)
|
14
|
Мик Шумахер
(Haas)
|
15
|
Даниэль Риккардо
(McLaren)
|
16
|
Николя Латифи
(Williams)
|
17
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|
18
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|
19
|
Никита Мазепин
(Haas)
|
20
|
Карлос Санйс
(Ferrari)
* пилот показал 15-й результат,
но стартует последним после замены
силовой установки
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