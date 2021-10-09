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Формула 1 / Гран При Турции Статистика

Стартовая решетка Гран При Турции

В таком порядке пилоты начнут гонку на трассе в окрестностях Стамбула

Стартовая решетка Гран При Турции

Из первой десятки только Юки Цунода стартует на шинах Soft, все остальные начнут гонку на резине Medium.

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1

 

 

Валттери Боттас

(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

3

 

 

Monaco Шарль Леклер

(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

 

 Пьер Гасли

(AlphaTauri)

 

5

 

 Фернандо Алонсо

(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

Mexico Серхио Перес

(Red Bull)

 

7

 

 

 Ландо Норрис

(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 Лэнс Стролл

(Aston Martin)

 

9

 

 

Japan Юки Цунода

(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

 

11

 

Льюис Хэмилтон

(Mercedes)

* пилот выиграл квалификацию,

но потерял 10 позиций за замену

двигателя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 

 Эстебан Окон

(Alpine)

 

13

 

Джордж Расселл

(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

Germany Мик Шумахер

(Haas)

 

15

 

Australia Даниэль Риккардо

(McLaren)

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

Николя Латифи

(Williams)

 

17

 

Italy Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

 Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

 

19

 

Russian Federation Никита Мазепин

(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

Карлос Санйс

(Ferrari)

* пилот показал 15-й результат,

но стартует последним после замены 

силовой установки 
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Хэмилтон выиграл квалификацию в Турции, Боттас стартует с поула

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