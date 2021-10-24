Стартовая решетка Гран При США

Главное автоспортивное событие этого уик-энда – этап Формулы 1 на трассе в Остине. Ночью с субботы на воскресенье по московскому времени прошла квалификация, которая принесла Максу Ферстаппену уже седьмой поул в сезоне. Сразу четыре гонщика (в том числе Валттери Боттас из Mercedes) потеряют позиции на стартовой решетке из-за замены элементов силовых установок.