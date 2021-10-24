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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Стартовая решетка Гран При США

Благодаря штрафам за замены элементов силовой установки Никита Мазепин будет стоять на старте выше двух чемпионов мира

Стартовая решетка Гран При США

Главное автоспортивное событие этого уик-энда – этап Формулы 1 на трассе в Остине. Ночью с субботы на воскресенье по московскому времени прошла квалификация, которая принесла Максу Ферстаппену уже седьмой поул в сезоне. Сразу четыре гонщика (в том числе Валттери Боттас из Mercedes) потеряют позиции на стартовой решетке из-за замены элементов силовых установок.

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1

 

 Макс Ферстаппен
(Red Bull)

Стартует на шинах Medium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 

Льюис Хэмилтон

(Mercedes)

Стартует на шинах Medium

 

 

3

 

Mexico Серхио Перес

(Red Bull)

Стартует на шинах Medium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

Monaco Шарль Леклер

(Ferrari)

Стартует на шинах Medium

 

 

5

 

Карлос Санйс

(Ferrari)

Стартует на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

 

Australia Даниэль Риккардо

(McLaren)

Стартует на шинах Medium

 

 

7

 

 

 Ландо Норрис

(McLaren)

Стартует на шинах Medium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 Пьер Гасли

(AlphaTauri)

Стартует на шинах Medium 

 

 

9

 

 

Валттери Боттас

(Mercedes)

Стартует на шинах Medium

* пилот показал 4-й результат,

но потерял 5 позиций из-за

штрафа за замену двигателя

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Japan Юки Цунода

(AlphaTauri)

Стартует на шинах Soft

 

 

11

 

 Эстебан Окон

(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 

 

Italy Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 

 

13

 

 Лэнс Стролл

(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

 

Николя Латифи

(Williams)

 

 

15

 

 Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

Germany Мик Шумахер

(Haas)

 

 

17

 

Russian Federation Никита Мазепин

(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

* пилот показал 12-й результат,

но перемещен в конец 

стартовой решетки 

за замену силовой установки

 

 

19

 

 

 Фернандо Алонсо

(Alpine)

* пилот показал 14-й результат,

но перемещен в конец 

стартовой решетки 

за замену силовой установки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

 

Джордж Расселл

(Williams)

* пилот показал 15-й результат,

но перемещен в конец 

стартовой решетки 

за замену силовой установки

 
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