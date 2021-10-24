Стартовая решетка Гран При США
Благодаря штрафам за замены элементов силовой установки Никита Мазепин будет стоять на старте выше двух чемпионов мира
Главное автоспортивное событие этого уик-энда – этап Формулы 1 на трассе в Остине. Ночью с субботы на воскресенье по московскому времени прошла квалификация, которая принесла Максу Ферстаппену уже седьмой поул в сезоне. Сразу четыре гонщика (в том числе Валттери Боттас из Mercedes) потеряют позиции на стартовой решетке из-за замены элементов силовых установок.
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|
1
|
Макс Ферстаппен
Стартует на шинах Medium
|
2
|
Льюис Хэмилтон
(Mercedes)
Стартует на шинах Medium
|
3
|
Серхио Перес
(Red Bull)
Стартует на шинах Medium
|
4
|
Шарль Леклер
(Ferrari)
Стартует на шинах Medium
|
5
|
Карлос Санйс
(Ferrari)
Стартует на шинах Soft
|
6
|
Даниэль Риккардо
(McLaren)
Стартует на шинах Medium
|
7
|
Ландо Норрис
(McLaren)
Стартует на шинах Medium
|
8
|
Пьер Гасли
(AlphaTauri)
Стартует на шинах Medium
|
9
|
Валттери Боттас
(Mercedes)
Стартует на шинах Medium
* пилот показал 4-й результат,
но потерял 5 позиций из-за
штрафа за замену двигателя
|
10
|
Юки Цунода
(AlphaTauri)
Стартует на шинах Soft
|
11
|
Эстебан Окон
(Alpine)
|
12
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|
13
|
Лэнс Стролл
(Aston Martin)
|
14
|
Николя Латифи
(Williams)
|
15
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|
16
|
Мик Шумахер
(Haas)
|
17
|
Никита Мазепин
(Haas)
|
18
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
* пилот показал 12-й результат,
но перемещен в конец
стартовой решетки
за замену силовой установки
|
19
|
Фернандо Алонсо
(Alpine)
* пилот показал 14-й результат,
но перемещен в конец
стартовой решетки
за замену силовой установки
|
20
|
Джордж Расселл
(Williams)
* пилот показал 15-й результат,
но перемещен в конец
стартовой решетки
за замену силовой установки